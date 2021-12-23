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عملاق إعلامي مرتقب.. اندماج وحدة تابعة لـ "سوني" مع شركة هندية

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Sony pictures AFP
سوني بيكتشرز
اندماج

عملاق إعلامي مرتقب.. اندماج وحدة تابعة لـ "سوني" مع شركة هندية

قيمة الكيان المندمج تقترب من 10 مليارات دولار

دبي - العربية.نت

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ستؤدي عملية الاندماج المخطط لها بين وحدة الهند التابعة لمجموعة سوني غروب وZee Entertainment Enterprises، إلى إنشاء عملاق إعلامي تقدر قيمته بنحو 10 مليارات دولار، ما لم تتعثر الخطة بسبب نزاع قضائي جارٍ بين مؤسسي Zee وأكبر مساهميها.

من المحتمل أن تكون القيمة النسبية للكيان المشترك قريبة من 10 مليارات دولار، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ".

من جانبه، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة Zee، بونيت جوينكا، إن الإيرادات ستقترب بالتأكيد من ملياري دولار تقريباً. ويتوقع أن تأتي جميع الموافقات اللازمة في غضون 8 إلى 10 أشهر، ليتم إغلاق الصفقة في النصف الثاني من عام 2022.

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وستمنح الصفقة المرتقبة شركة "سوني بيكتشرز-الهند" حصة 50.86% من أسهم الكيان المندمج، فيما سيحصل مؤسسو شركة زي على حصة 3.99% بينما سيمتلك المساهمون العموميون النسبة المتبقية، وسيشكل الكيان الجديد شركة إعلامية تتمتع بأكبر نسبة مشاهدة وقوة تسعير في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار شخص تقريباً.

من جانبه، قال المؤسس المشارك لشركة NV Capital، فيفيك مينون: "في مجال البث، سيكونون رقم واحد وهذا سيمنحهم قوة تسعير هائلة، لاسيما على جبهة إيرادات الإعلانات".

وأضاف أن ضخ رأس المال الذي يزيد عن مليار دولار سيساعد أيضاً سوني – زي، على منافسة عمالقة البث، مثل نتفليكس، وأمازون برايم.

على الجانب الآخر، لم يكن صندوق Invesco Developets Markets ومقره أتلانتا، والمساهم بنسبة 18% في زي Zee، سعيدا بالطريقة التي تدار بها الشركة الإعلامية، وسعى باستمرار إلى عقد اجتماع للمساهمين لطرد جوينكا من مجلس الإدارة ومن منصب الرئيس التنفيذي في الآونة الأخيرة.

ولم يعلق الصندوق على خبر الاندماج، فيما سيُطرح النزاع على جلسة استماع في محكمة بومباي العليا في يناير المقبل.

قال جوينكا إن Zee كانت مستعدة للتوصل إلى تسوية ودية مع Invesco، وأضاف: "أنا سعيد للحضور ومناقشة الحل الذي من شأنه أن يعمل لصالح كل منا.. لا بد لي من تقديم صفقة في مصلحة جميع المساهمين".

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