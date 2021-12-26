.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بيل غيتس يكشف أبرز مخاوفه في 2022.. ليست كورونا

  • الخط
بيل غيتس n
بيل غيتس
بيل غيتس

بيل غيتس يكشف أبرز مخاوفه في 2022.. ليست كورونا

مشكلة لم يجد لها حلاً

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

رغم تفاؤله بعام 2022، لا يزال لدى الشريك المؤسس لشركة مايكروسوفت، بيل غيتس بعض المخاوف في 2022.

وفي مدونة نهاية العام الذي نشره غيتس مؤخراً بعنوان "أسباب التفاؤل بعد عام صعب"، قدم تنبؤات وردية متعددة - بدءاً من جائحة كوفيد التي يحتمل أن تنتهي، انتقالاً إلى الصعود القادم للميتافيرس.

لكنه توقع أن هناك مشكلة معينة يمكن أن تبطئ أو تعرقل الكثير من هذا التقدم وهي عدم ثقة الناس في الحكومات. وكتب "إنها واحدة من أكثر القضايا التي أشعر بقلق شديد بشأن التوجه إلى عام 2022".

أغنى رجل في آسيا يتحدث عن أفضل 5 كتب في عام 2021 قصص اقتصادية ثروات أغنى رجل في آسيا يتحدث عن أفضل 5 كتب في عام 2021

وأشار غيتس إلى أن المؤسسات العامة بحاجة إلى أن تكون لاعباً رئيسياً في موضوعات رئيسية مثل معالجة تغير المناخ أو منع الجائحة التالية. لكن لا يمكنهم فعل الكثير إذا رفض الناس توجيهاتهم من حيث المبدأ، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وكتب غيتس: "إذا كان شعبك لا يثق بك، فلن يدعموا المبادرات الجديدة الكبرى". "وعندما تظهر أزمة كبيرة، فمن غير المرجح أن يتبعوا الإرشادات اللازمة للصمود في وجه العاصفة".

أصبح عدم الثقة هذا واضحاً بشكل خاص منذ ظهور الوباء، "انتشرت المعلومات الخاطئة حول فيروس كوفيد في كل من الولايات المتحدة وبقية العالم، مما أدى إلى إعاقة معدلات التطعيم وفي النهاية تأخير نهاية الوباء.

لكن أبحاث مركز بيو للأبحاث في أوقات ما قبل كوفيد أظهرت اتجاهات مماثلة في استطلاع أجري عام 2019 على البالغين الأميركيين، قال 75% من المشاركين فيه إن ثقة مواطنيهم في الحكومة الفيدرالية تتضاءل.

وقال 64% من المشاركين في الاستطلاع، إن ثقة الأميركيين في بعضهم بعضا تتضاءل أيضاً. ويعتقد حوالي أربعة من كل عشرة مشاركين أن انعدام الثقة زاد من صعوبة التعامل مع قضايا مثل الرعاية الصحية والهجرة والعنف باستخدام الأسلحة النارية.

المعلومات المضللة

وأشار غيتس في منشوره إلى أن الدورات الإخبارية على مدار 24 ساعة والعناوين المحفزة سياسياً ووسائل الإعلام الاجتماعية لعبت دوراً في "الانقسام المتزايد" - وأن الحكومات قد تحتاج إلى تنظيم المنصات عبر الإنترنت لتبديد المعلومات المضللة بشكل فعال.

كما أعرب غيتس عن قلقه من أنه بدون تدخل سريع، قد يزداد احتمال أن ينتخب الأميركيون سياسيين يعبرون علناً عن عدم الثقة ويشجعون عليها. وهو ما يمكن أن يتسبب فيما يعرف بتأثير كرة الثلج بعد ذلك في أن يصبح الجمهور "أكثر احباطاً".

ولم يقدم غيتس حلاً، حيث يرى أنها مشكلة غير متأكد من كيفية التعامل معها.

وكتب: "في الحقيقة، ليس لدي الإجابات. أخطط لمواصلة البحث عن أفكار الآخرين وقراءتها، خاصة من الشباب. وآمل أن يكون لدى الأجيال التي نشأت على الإنترنت أفكار جديدة حول كيفية معالجة مشكلة عميقة الجذور في الإنترنت".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
معلومات عن كورونا أوميكرون من بلد المنشأ.. يستهدف الأطفال معلومات عن كورونا أوميكرون من بلد المنشأ.. يستهدف الأطفال
لصحة أفضل خلال الشتاء.. أضف هذين العنصرين للحليب الدافئ لصحة أفضل خلال الشتاء.. أضف هذين العنصرين للحليب الدافئ
الأكثر قراءة
بالصور.. حادث مروع لنجل محمود ياسين في الجيزة بالصور.. حادث مروع لنجل محمود ياسين في الجيزة
جراحة مبهرة لجنين في بطن أمه.. الطبيب السعودي يروي التفاصيل جراحة مبهرة لجنين في بطن أمه.. الطبيب السعودي يروي التفاصيل
سيارات محمد صلاح.. عددها 6 وثمنها قرابة 16 مليون جنيه سيارات محمد صلاح.. عددها 6 وثمنها قرابة 16 مليون جنيه
فيديو.. وفاة لاعب جزائري بسكتة قلبية خلال مباراة فيديو.. وفاة لاعب جزائري بسكتة قلبية خلال مباراة
فيديو هز مصر.. أب بلا رحمة يقيد ابنه بسلاسل حديدية! فيديو هز مصر.. أب بلا رحمة يقيد ابنه بسلاسل حديدية!
بعد فضيحة بعد فضيحة "كير".. العثور على داعية إخواني مقتولا بأميركا
قبل أن تذهب
نزوح الآلاف بسبب تجدد العنف في الصومال.. والأمم المتحدة تحذر
نزوح الآلاف بسبب تجدد العنف في الصومال.. والأمم المتحدة تحذر
اكتشف المزيد