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أبوظبي تطلق اسم مهندس مصري شهير على أحد شوارعها

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عبد الرحمن حسنين مخلوف مخطط أبوظبي
عبد الرحمن حسنين مخلوف مخطط أبوظبي بجانب الشيخ زايد
أبوظبي

أبوظبي تطلق اسم مهندس مصري شهير على أحد شوارعها

تقديراً لإسهاماته في التخطيط العمراني لإمارة أبوظبي

دبي - العربية.نت

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دشنت إمارة أبوظبي شارع المصري عبد الرحمن مخلوف، تكريما لمسيرة المهندس الراحل وتقديراً لإسهاماته في التخطيط العمراني لإمارة أبوظبي.

وبحسب تغريدة لمكتب حكومة أبوظبي الإعلامي، دشن الشارع خالد بن محمد بن زايد عضو المجلس التنفيذي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، بناء على توجيهات من ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.

والمهندس المصري اسمه عبدالرحمن حسنين مخلوف من مواليد العام 1924 في القاهرة، ووالده هو الشيخ حسنين مخلوف مفتي مصر الأسبق، وجده أحد علماء الأزهر الشيخ محمد حسنين مخلوف.

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التحق بقسم العمارة في كلية الهندسة، جامعة القاهرة، عام 1950، وعُين معيداً بها بعد التخرج، ثم مدرساً بعد حصوله على شهادة الدكتوراه من جامعة ميونيخ عام 1957، ثم انتدب خبيراً للأمم المتحدة لتخطيط المدن في السعودية من عام 1959 إلى سنة 1963، وخلال هذه الفترة قام بإنشاء جهاز تخطيط المدن، وأنجز مشروعات التخطيط العمراني لكل من جدة ومكة المكرمة والمدينة وينبع.

عين في العام 1964 أستاذاً لتخطيط المدن في جامعة القاهرة، وقام ببحث علمي عن أوضاع ومستقبل مدينة القاهرة والجيزة كإقليم عمراني متكامل.

وفي الستينيات طلبت إمارة أبوظبي من هيئة الأمم المتحدة ترشيح أحد خبرائها في هذا المجال، لرسم المخطط العمراني لها، والتقى مخلوف في العام 1968 بالشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حاكم أبوظبي واستمع لرؤيته حول الشكل المتوقع للإمارة، وما يرغب بأن تكون عليه وعُيّن مديراً لتخطيط المدن بأبوظبي.

كما تولى تخطيط مدينة أبوظبي والعين، وبعد سبع سنوات اكتمل التخطيط، وشارك الشيخ زايد في تسمية المناطق والشوارع بالمدينة الجديدة.

في 1983، انتدب أستاذاً محاضراً لمادة التخطيط العمراني في كلية الهندسة بجامعة الإمارات حتى عام 1985، وفي عام 2010 كرم بجائزة أبوظبي لعطائه وإنجازاته.

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