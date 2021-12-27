أفضل 10 تطبيقات لهواتف آيفون في 2021

لا تعد الهواتف الذكية الغاية النهائية من شراء هاتف جديد، حتى وإن كنت من الذين حصلوا على هواتف آيفون 13 من شركة أبل، والتي طرحت الشركة الأميركية العديد منها خلال عام 2021.

باتت التطبيقات هي اللاعب الأساسي للحصول على أكبر استفادة من شراء هاتف جديد، خاصة في ما يتعلق بالأمور الأساسية التي تزيد من فاعلية الهاتف وتجعله شريكا مساعداً في إنجاز العديد من المهام.

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قدم موقع "The Verge" المتخصص ترشيحاته لأفضل 10 تطبيقات موجودة على متجر تطبيقات أبل "App Store"، والتي ستساعدك بصورة كبيرة في الإنتاجية وتنظيم الوقت، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

SPARK MAIL

يعمل تطبيق "سبارك ميل" كخيار بسيط ومجاني لإدارة كافة حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بك على مختلف المنصات، ويسمح كذلك بتبديل الإشعارات الذكية بين حسابات البريد سواء على "أبل ميل" أو "جيميل" أو "مايكروسوفت أوتلوك"، كما أنه متوافق أيضاً مع الخدمات السحابية مثل "One Drive"، و"Dropbox".

وتعد الميزة الأكبر منع وصول الإشعارات إليك من الخدمات العشوائية التي اشتركت فيها منذ أعوام، ولم تعد مهتماً بها.

TODOIST

يمنح هذا التطبيق خيارات أوسع لوضع الملاحظات اليومية، التي تفيدك في ضمان تنفيذ كل المهام المنوطة بك على مدار اليوم، كما أنه مرتبط بكافة تطبيقات الملاحظات الأخرى التي يمكنها أن تمنحك تنبيهات على حاسبك وهاتفك وساعتك الذكية مثل "التقويم"، و"Slack"، وتطبيق "Spark".

PLANTA

إذا كنت من المهتمين بالحفاظ على النباتات، فيعد هذا التطبيق واحدا من أهم التطبيقات المنشودة؛ حيث يقوم بالتحقق من مستويات رطوبة التربة كل يوم، ويساعدك في الحفاظ على النباتات مهما اختلفت ظروف الطقس، ويقدم لك مختلف أنواع النصائح لرعايتها سواء داخل المنزل أو خارجه.

STRAVA

ليس واضحاً كيف يقوم هذا التطبيق بأداء مهامه دون الحاجة إلى جهاز إضافي، حيث لن تحتاج إلى جهاز تعقُّب للياقة البدنية أو ساعة ذكية مع استخدام التطبيق؛ حيث يرصد لك كل تلك المهام عبر هاتفك، ويدعم مجموعة متنوعة من الأنشطة مثل ركوب الدراجة والجري والمشي، ويقيس تقدم لياقتك البدنية بمنتهى الدقة.

YNAB

يفيد تطبيق "YNAB" في ضبط ميزانيتك الشهرية وكيفية إنفاقك، وينظم عمليات ادخارك للمستقبل. ولكن للحصول على التطبيق، سوف يتعين عليك الدفع، حيث يبلغ اشتراكه السنوي 98.99 دولار، أو 14.99 دولار شهرياً، ويمكنك الحصول على نسخة مجانية تجريبية لمدة 34 يوما.

LIBBY

ينظم هذا التطبيق اتصالك بمختلف المكتبات الموجودة في منطقتك لاستعارة الكتب أو شرائها، ويوجد عليه أيضاً عدد هائل من الكتب والمجلات والكتب الصوتية لتصفحها مجاناً، كما أنه متوافق للعمل مع أجهزة "كنديل" أو أنظمة "كار بلاي" للسيارات.

TODY

يخلصك هذا التطبيق من العديد من الضغوط، حيث يُعلمك بوقت تنظيف مختلف الأجهزة والأدوات في منزلك، وكيفية فعل ذلك، وتنظيم الأعمال المنزلية حسب الغرفة، وكذلك إسناد المهام لأفراد العائلة أو زملائك في العمل، ويمكن تحميل التطبيق مقابل 6.99 دولار تُدفع مرة واحدة فقط.

1PASSWORD

إذا كنت من الأشخاص الذين يمتلكون العديد من الحسابات وكلمات المرور، والتي بات تذكرها أمرا مستحيلا، فإن هذا التطبيق سيساعدك بصورة كبيرة في الاحتفاظ بكلمات المرور المختلفة على تطبيق واحد، كما أنه متوافق مع ساعات "أبل" الذكية، ويتوافق مع بصمة الأصابع وتقنية "التعرف على الوجه"؛ مما يجعله خياراً مثالياً لإدارة كلمات المرور بهاتف "آيفون".

CALM

لو كنت ترغب في وقت هادئ تبتعد فيه عن توتر يوم عمل عصيب، وتحتاج إلى التأمل والاسترخاء؛ يوفر لك هذا التطبيق الراحة اللازمة، بسرد عددا من المقطوعات الموسيقية الهادئة أو حتى قصص النوم المجانية.

SPLITWISE

يغنيك هذا التطبيق عما يعرف بشكل دارج بـ"النوتة"، حيث يقدم التطبيق سجلا لكل المال الذي تدين به لأصدقائك وعائلتك وزملائك، ويوفر لك بشكل مجاني تقسيمات تلقائية للفواتير والنفقات المتكررة؛ بحيث يمكنك ضبط ميزانيتك الشهرية بصورة أفضل بكثير.