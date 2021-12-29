تغريدات إيلون ماسك.. من الغرابة إلى صناعة الثروات

كسابقه لم يخلُ عام 2021 من الإثارة التي تسببت بها تغريدات الملياردير إيلون ماسك، فبرغم ثروته الهائلة وتربعه على عرش أغنى أغنياء العالم، يعد ماسك أيضاً من أكثر المؤثرين في العالم الموازي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دائماً ما تثير تغريداته ردود فعل مثيرة من متابعيه.

قادت تغريدات ماسك إلى حدوث ردود فعل عنيفة في جميع الاتجاهات خلال 2021، بداية من العملات المشفرة التي تبنى ماسك الدفع بها في تسلا سابقاً أو إشاراته المبهمة التي كانت تحرك قطعاناً من المستثمرين المتحمسين لشراء الأسهم والعملات المشفرة.

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فيما كانت أكثر ردود الفعل غرابة على تغريداته خلال 2021، تلك التي تلت تغريدة كتب فيها "Use signal"، في إشارة إلى الابتعاد عن تطبيق المراسلة المشفرة "واتساب" بعد تغيير سياسة الخصوصية، لتقود التغريدة أسهم شركة تتشابه فقط في الاسم مع تطبيق سيغنال إلى صعود قياسي خلال أيام، حيث سجلت ارتفاعاً بأكثر من 500% في يوم واحد، ورغم توضيح الالتباس لم تنفك أسهم الشركة عن الصعود.

تستعرض "العربية.نت" مجموعة من أبرز تغريدات الرئيس التنفيذي لشركة تسلا خلال عام ساخن، ربح فيه ماسك أكثر من 118 مليار دولار، وبات بعيد المنال على عرش أغنى أغنياء العالم بثروة تتجاوز 274 مليار دولار.

Use Signal — Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2021

ثروة بكلمتين

دفعت تغريدة لـ ماسك في 6 يناير كتب فيها "Use signal"، أسهم شركة Signal Advance للصعود بنسبة 5643% في أقل من أسبوع لتصعد قيمة شركة التكنولوجيا الحيوية من 55 مليون دولار إلى أكثر من 3.1 مليار دولار.

وجاءت الردود العنيفة لشراء السهم بعد سلسلة من التغريدات في عام 2020، كتبها ماسك ودفعت العديد من الأصول للارتفاع المحموم وهو الاتجاه الذي استمر في 2021.

.@KremlinRussia_E would you like join me for a conversation on Clubhouse? — Elon Musk (@elonmusk) February 13, 2021

دعوة لـ"بوتين"

بعد أقل من شهر، وجه الملياردير الأميركي إيلون ماسك طلباً غريباً للكرملين.

وتساءل على حساب تويتر الرسمي للكرملين، عما إذا كان الرئيس الروسي يريد الانضمام إليه لإجراء محادثة على تطبيق Clubhouse، وهو تطبيق يتيح للأشخاص إنشاء مجموعات نقاش رقمية.

وعلى الرغم من رد الكرملين على ماسك، بشأن إرسال محاور النقاش والهدف منه، إلا أن ماسك لم يتابع طلبه.

Out of curiosity, I acquired some ascii hash strings called “Bitcoin, Ethereum & Doge”. That’s it.



As I’ve said before, don’t bet the farm on crypto! True value is building products & providing services to your fellow human beings, not money in any form. — Elon Musk (@elonmusk) October 24, 2021

أمواج سوق العملات المشفرة

واصل ماسك تأثيره القوي على العملات المشفرة، حيث صدم المعجبين بـ بيتكون بتخلي شركة تسلا عن وعدها السابق بقبول العملة المشفرة كوسيلة للدفع، بعدما تبين له التأثير البيئي السلبي لعمليات تعدين العملة.

ولم تكن تسلا قد أكملت شهرين على تبني العملة المشفرة كوسيلة دفع، فضلاً عن كشفها عن حيازة ضخمة من بيتكوين في محفظتها، إلا أنه أكد في التغريدة أن الشركة تبحث عن بدائل من العملات المشفرة ليس لها أثر بيئي سلبي.

وبعد عدة أشهر صرح ماسك في تغريدة جديدة، باعتماد دودج كوين كوسيلة للدفع لشراء سيارات تسلا، وهو الأمر الذي قاد العملة المشفرة لصعود وسط تراجع جماعي لسوق التشفير.

وبينهما، كثيراً ما احتفى ماسك بكلبه ونشر صورا له، ليدفع عملة شيبا إينو والتي يشبه الرمز الخاص بها عملة دودج كوين لصعود قياسي لتصبح بين أكبر 5 عملات مشفرة من حيث القيمة السوقية، قبل أن يعترف ماسك مجددا في تغريدة بأنه لم يمتلك يوماً ما أي حيازة من هذه العملة لتنهار مرة أخرى.

Yeah, sold my houses, except for 1 in Bay Area that’s rented out for events.



Working on sustainable energy for Earth with Tesla & protecting future of consciousness by making life multiplanetary with SpaceX. Also, AI risk mitigation with Neuralink & fixing traffic with Boring. — Elon Musk (@elonmusk) June 9, 2021

عقارات ماسك والإقامة في المريخ والضرائب

جمع الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، بين العديد من المتناقضات، حيث غرد في وقت سابق من العام، بأنه سيتخلص من جميع ممتلكاته العقارية، والتي قام ببيع 5 منها بالفعل، وجميعها كانت في ولاية كاليفورنيا.

وقال ماسك لموقع "إنسايدر"، إن عملية البيع جاءت كجزء من خطة ضخمة للبشرية للانتقال إلى المريخ.

إلا أن ضريبة المليارديرات والتي لم يتم الاتفاق عليها لاحقاً، بدت كما لو أنها السبب وراء بيع ماسك لأصوله العقارية في كاليفورنيا، والانتقال إلى ولاية تكساس، حيث تتمتع الولاية بعدم وجود ضريبة على الدخل. وباشر ماسك في شهر نوفمبر بيع أسهم في تسلا، والتي كانت ستحمله الكثير من الضرائب لو بقي في كاليفورنيا.

If WFP can describe on this Twitter thread exactly how $6B will solve world hunger, I will sell Tesla stock right now and do it. — Elon Musk (@elonmusk) October 31, 2021

إطعام مليارات الجوعى

دخل ماسك في تحدٍّ مع مسؤول في الأمم المتحدة، قال إن جزءا صغيرا من ثروته يمكن أن يقضي على الجوع في العالم، حيث رد ماسك، وكتب في تغريدة: "إذا شرحت لي كيف يمكن لـ 6 مليارات دولار حل أزمة الجوع في العالم، فسأبيع أسهم تسلا الآن".

وعلى الرغم من نشر تقرير لبرنامج الغذاء العالمي في وقت لاحق يوضح "كيف يمكن لـ 6 مليارات دولار حل أزمة الجوع في العديد من المناطق في العالم"، إلا أن ماسك لم يؤكد ما إذا كان سيتبرع لهذا الجهد العالمي من عدمه.

You’re welcome!



If any of this is based on Hertz, I’d like to emphasize that no contract has been signed yet.



Tesla has far more demand than production, therefore we will only sell cars to Hertz for the same margin as to consumers.



Hertz deal has zero effect on our economics. — Elon Musk (@elonmusk) November 2, 2021

التغريدة القاتلة

وفيما بدت تغريدته في عام 2018، والتي تسببت في تغريمه هو وشركة تسلا 40 مليون دولار، الأكثر تكلفة، إلا أن إحدى تغريداته لهذا العام، كانت أغلى ثمناً، حيث ارتفعت القيمة السوقية لشركة تسلا بأكثر من 300 مليار دولار، بعد أن كشفت شركة "هيرتز" لتأجير السيارات عن صفقة لاستبدال أسطولها بسيارات كهربائية من تسلا، والتي قد تصل قيمتها إلى أكثر من 4 مليارات دولار.

فيما كتب ماسك بعد فترة من كشف هيرتز، بأن شركته لم تتلق أي طلبات لعقد صفقة مع أكبر شركة لتأجير السيارات في العالم، ما دفع أسهم تسلا للهبوط مجدداً لتُمحى المكاسب التي حققتها بشكل كامل.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.



Do you support this? — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2021

جدل كبير

لم تنافس أي من تغريدات إيلون ماسك السابقة، تلك التي كتبها في شهر نوفمبر، مستطلعاً رأي متابعيه بشأن بيع 10% من حصته في شركة تسلا، والتي جاء فيها رد الأغلبية بترجيح بيعه للأسهم.

وفي وقت لاحق، ارتفعت مبيعات ماسك من حصته في أسهم تسلا إلى أكثر من 15 مليار دولار، فيما أكد لسيناتورة أميركية طالبته بدفع نصيبه العادل من الضرائب، بأنه سيكون أكبر فرد في تاريخ أميركا يسدد ضرائب تصل إلى 11 مليار دولار.

thinking of quitting my jobs & becoming an influencer full-time wdyt — Elon Musk (@elonmusk) December 10, 2021

الأكثر غرابة

وكما هو معهود عنه، فقد نافس ماسك نفسه في كتابة التغريدات الأكثر غرابة، حيث كتب في إحداها أنه يطمح للاستقالة من تسلا والتفرغ للعمل بدوام كامل في وظيفة مدون.

At least 50% of my tweets were made on a porcelain throne — Elon Musk (@elonmusk) November 22, 2021

كما كتب في تغريدة أخرى، أن 50% من التغريدات التي يقوم بكتابتها على تويتر، تمت وهو جالس في الحمام.

🥈 — Elon Musk (@elonmusk) October 11, 2021

انتقاد الآخرين

يمكن وصف إيلون ماسك في بعض الأوقات بسليط اللسان، حيث كانت له ردود عنيفة دائماً على منافسيه، سواء من نواب مجلس الشيوخ الأميركي الذين طالبوه بسداد الضرائب، أو حتى على منافسه على قمة أغنى رجل في العالم المؤسس المشارك لشركة أمازون، جيف بيزوس.