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هل تستمر مكاسب أسهم التكنولوجيا في 2022؟

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الأسواق العالمية

هل تستمر مكاسب أسهم التكنولوجيا في 2022؟

القيود لن تمنع الشركات الصينية من الريادة في تكنولوجيا الجيل الخامس في 2022

دبي - العربية.نت

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قال كبير المستشارين في MAG للاستشارات، أيمن البناو، إنه يمكن لأسهم التكنولوجيا مواصلة الارتفاع في 2022 أسوة بالعام 2021، مشيراً إلى أن مؤشر ناسداك الذي يضم أسهم التكنولوجيا ارتفع 26% العام الجاري.

وأضاف أيمن البناو، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأربعاء، أن سنة 2022 ستكون حذرة منذ بدايتها وسط محاولة أسهم التكنولوجيا للحفاظ على ما تم تحقيقه من مكتسبات في 2021.

وأوضح أنها ستكون حذرة لعدة أسباب منها، البدء ببعض المشاكل التي يواجهها قطاع التكنولوجيا مثل النقص في شرائح السيليكون ومشكلة التضخم وتبعاته مثل زيادة الأجور ورفع نسب الفائدة ومشكلات الشحن البحري والنقل والاستيراد.

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وذكر البناو، أن النمو المتوقع سيكون في الشركات المعتمدة على زيادة الإنتاجية عن طريق التكنولوجيا مع محاولة الحفاظ على مكتسبات الجائحة في مجالات مثل التعليم والعمل عن بعد، ولذلك سنة 2022 ستكون سنة التعافي لأسهم مثل أمازون التي لم تتعاف بالكامل خلال العام الحالي، وسنرى تعافي أكبر لها في 2022.

وأشار كبير المستشارين في MAG للاستشارات، إلى أنه يوجد مجال رئيسي تطور خلال الجائحة وهو القطاع الصحي التكنولوجي ولأول مرة يمكن الحصول على نتائج الاختبار والفحص عن طريق الموبايل وهو ما سيتبعه تغير جذري في المجال، والكثير من الشركات مثل أمازون ومايكروسوفت بدأت في إطلاق مبادرات كبيرة في القطاع الصحي.

وأوضح أيمن البناو، أنه في الريادة يأتي عالم الحوسبة السحابية ويتوقع أن يكون رقم 1 في العام القادم وأن يحقق ثبات في النمو، وترتفع أسهم الشركات الرائدة في المجال، وأيضا تقنيات البلوك تشين والذكاء الاصطناعي والبيانات والدخول فيها وتحليلها والحصول على نتائج البيانات من المجالات الهامة جدا في العام الجديد.

وقال البناو، إنه كان يفترض أن يكون عام 2022 عام الشركات الصينية بسبب تكنولوجيا الجيل الخامس، لكنه بسبب قيود أميركية وصينية لتحجيم شركات التكنولوجيا وتعمد أوروبا وأميركا تأخير وتيرة الدخول في تكنولوجيا الجيل الخامس لتأخرهما سنتين في هذا المجال، يؤثر بشكل كبير على الشركات الصينية، لكنه لن يكون كافياً لمنع الشركات الصينية من الريادة في تكنولوجيا الجيل الخامس في 2022.

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