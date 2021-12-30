منافس بطاريات تسلا الأوروبي ينتج أول خلية ليثيوم أيون

كشفت شركة نورث فولت السويدية لصناعة البطاريات يوم الأربعاء عن إنتاج أول خلية بطارية ليثيوم أيون في مصنعها في سكيلفتيا، مع الوفاء بالموعد النهائي لبدء الإنتاج في المصنع قبل نهاية عام 2021.

وقالت نورث فولت، التي تتنافس مع قسم تصنيع البطاريات في تسلا وقدرت قيمتها بـ 12 مليار دولار من قبل المستثمرين في يونيو، إنها أول بطارية من نوعها تم تصميمها وتطويرها وتجميعها بالكامل فيما يسمى بـ gigafactory من قبل شركة بطاريات أوروبية محلية.

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ويمكن تصنيف مصنع غيغاوات كمصنع واسع النطاق حيث يتم قياس الإنتاج السنوي بالغيغاوات في الساعة (GWh). ومن المتوقع أن يبلغ إنتاج شركة نورث فولت في سكيلفتيا سنوياً 60 غيغاوات ساعة.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة نورث فولت، بيتر كارلسون: "على مدار السنوات القادمة، نتطلع إلى قيام نورث فولت بتوسيع طاقتها الإنتاجية بشكل كبير لتمكين الانتقال الأوروبي إلى الطاقة النظيفة".

وتُصنع غالبية بطاريات السيارات الكهربائية في العالم حالياً في الولايات المتحدة وآسيا، وتأمل شركة نورث فولت في تغيير ذلك.

وعلى الرغم من أن عمرها أقل من ست سنوات، فقد وقعت شركة نورث فولت صفقات شراء بأكثر من 30 مليار دولار مع عملاء من بينهم شركات صناعة السيارات BMW وفولكس فاغن، وفولفو، وPolestar.

فيما أوضحت نورث فولت أن عمليات التسليم التجارية ستبدأ في عام 2022، مضيفة أن الطاقة الإنتاجية ستزيد إلى 60 غيغاوات/ساعة في السنوات المقبلة، وهو ما يكفي لتزويد البطاريات لنحو مليون سيارة كهربائية.

وجمعت الشركة أكثر من 6.5 مليار دولار من مجموعة من المستثمرين لمساعدتها على توسيع عملياتها.

وقد شارك غولدمان ساكس وفولكس فاغن في قيادة جولة التمويل الأخيرة، وهي الأكبر من نوعها حتى الآن، من قبل غولدمان ساكس وفولكس فاغن جنباً إلى جنب مع مستثمرين جدد بما في ذلك صناديق التقاعد السويدية AP1 وAP2 وAP3 وAP4 وصندوق التقاعد الكندي OMERS. كما يستثمر المستثمرون السابقون، مثل الرئيس التنفيذي لشركة سبوتيفاي، دانيل إيك، وشركة إدارة الاستثمار Baillie Gifford في الجولة.