9 أسهم إماراتية تحقق عائداً تجاوز 100% في 2021.. تعرف عليها

تفوق مؤشر سوق أبوظبي على باقي مؤشرات بورصات المنطقة خلال 2021، بعدما حقق ارتفاعاً بأكثر من 68% خلال 2021، واستفاد من هذا الزخم العديد من الشركات المدرجة، حيث حققت 9 شركات عوائد تجاوزت 100% في سوقي أبوظبي وسوق دبي المالي.

وقادت شركة أسمنت رأس الخيمة المكاسب، بعدما ارتفعت أسهمها بنسبة 769% منذ بداية العام، كما ارتفع سهم شركة القدرة بنسبة 313%.

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فيما تضاعفت القيمة السوقية لشركة "العالمية القابضة" بنحو 3 مرات، لتصل إلى 278 مليار درهم، بعدما صعدت أسهمها بنسبة 269% خلال 2021، مستفيدة من ارتفاع أرباحها بنسبة 368% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

فيما ارتفعت أسهم شركتي، مجموعة أرام، والجرافات البحرية بنسبة 265%، و114% على التوالي.

وحققت 4 أسهم مدرجة في سوق دبي المالي عوائد تجاوزت 100% خلال عام 2021، فيما حققت أسهم 11 شركة ارتفاعاً بأكثر من 50%.

وتصدرت شركة إملاك للتمويل المدرجة في سوق دبي المالي الارتفاعات بعدما صعدت أسهمها 188% العام الماضي، حيث أغلقت العام عند 0.73 درهم، وصعدت قيمتها السوقية إلى أكثر من مليار درهم.

فيما عززت "سوق دبي المالي" من مكاسبها خلال العام بعدما ارتفعت في آخر جلسة في 2021 بنحو 15% ليغلق سهمها عند 2.84 درهم، وترتفع القيمة السوقية لها إلى 22.7 مليار درهم إماراتي، بعدما صعدت بنسبة 166% منذ بداية 2021.

وانضمت كل من شركتي الوطنية القابضة، والرمز، إلى المربع الذهبي للشركات التي حققت أسهمها ارتفاعات بأكثر من 100% في 2021، بارتفاعات 125%، و101.7% على التوالي.

ودائماً ما يؤثر الحجم على نسبة الصعود، إلا أن الشركات الضخمة مثل "جي إف إتش"، وإعمار للتطوير، استطاعتا الصعود بأكثر من 50% خلال 2021.