دويتشه بنك متفائل بأداء اقتصادات الخليج في 2022.. وحَذِر بشأن أسعار النفط

توقع الرئيس التنفيذي المشارك في دويتشه بنك الشرق الأوسط وإفريقيا Kees Hoving، أن يتراجع متوسط سعر خام برنت في منتصف 2022، إلى 64 دولارا للبرميل.

وقال "نتوقع ارتفاع العرض النفطي في 2022 ليتجاوز التزايد في الطلب".

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وأكد Hoving، في مقابلة خاصة مع قناة "العربية"، أن عوامل متحورات كورونا وارتفاع التضخم وتوجهات البنوك المركزية هي العوامل الهامة المؤثرة في الأسواق في 2022.

وأوضح أن تأثير كورونا على سلاسل الإمداد وأمن الغذاء كبير للغاية، وقال "نحتاج استثمارات كبيرة لمحاربة التغير المناخي، التضخم سيؤثر على أسعار الأصول والاستثمار في 2022، والبنوك تستطيع المساعدة في تجنب المخاطر وتخصيص الأصول".

وأوضح Hoving أن نظرة دويتشه بنك إيجابية للعام 2022 في دول الخليج خاصة السعودية مع تحسن أسعار النفط، والأداء في ظل رؤية السعودية 2030، والتي تتميز بوجود رؤية واضحة للاستثمار.

وقال "السعودية والإمارات اتخذتا خطوات فعالة في مواجهة التحديات الاقتصادية، وارتفاع أسعار النفط عزز من قدرة دول الخليج للاستثمار".

ورأى الرئيس التنفيذي المشارك في دويتشه بنك الشرق الأوسط وأفريقيا أن متحورات كورونا قد تؤثر على قطاع السياحة واستثماراته في 2022.