إيلون ماسك يفتتح 2022 بربح 34 مليار دولار في يوم واحد

حقق رجل الأعمال الأميركي، إيلون ماسك، ربحا أمس الاثنين، بلغ 34 مليار دولار، بعدما قفزت أسهم شركة تسلا بنسبة 13.5% لتصل إلى 1199.78 دولار في أولى جلسات هذه السنة.

وأصبحت ثروة ماسك 304 مليارات دولار، وتعد هذه القفزة واحدة من أكبر قفزات الثروة التي تحقق في يوم واحد بحسب مؤشر بلومبرغ للمليارديرات. ويأتي جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون في المرتبة الثانية بثروة 196 مليار دولار، أي بعيد عن ماسك بنحو 108 مليارات دولار.

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وجاءت هذه الارتفاعات القوية في سهم "تسلا" بعد أن حطمت الشركة رقماً قياسياً في تسليم السيارات الكهربائية في الربع الرابع متجاوزة 308 آلاف سيارة، متخطية بشكل كبير متوسط تقديرات المحلّلين الذي كان عند263 ألف سيارة.

وقفز التقييم السوقي للشركة مرة أخرى فوق تريليون دولار الشهر الماضي بعد انخفاض في نوفمبر وأوائل ديسمبر.

بحسب ما ذكرت مجلة Forbes الاقتصادية الأميركية، فإن ثروة ماسك لم يصل إليها سواه في التاريخ.

وخلال العام الماضي، جمع مليارديرات العالم تريليون دولار إضافية إلى ثرواتهم من جنون أسعار الأسهم والتقييمات، كما أنه كان عاماً مختلفاً خاصةً لمليارديرات أميركا الذين حولوا جزءا كبيرا من أرباحهم الورقية إلى حقيقة، بعدما رفعوا أسعار الأسهم بشكل غير مسبوق.