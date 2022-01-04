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قفزة ضخمة في أسعار أطول برج في العالم.. عقارات دبي تبدأ سنوات الانتعاش

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برج خليفة
وسط مدينة دبي
عقارات دبي

قفزة ضخمة في أسعار أطول برج في العالم.. عقارات دبي تبدأ سنوات الانتعاش

17 % نمواً في أسعار وسط المدينة مدفوعاً بالطلب المتزايد من الأثرياء

دبي - العربية.نت

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حقق أطول مبنى في العالم واحدة من أعلى الزيادات في أسعار العقارات السكنية الفاخرة في دبي العام الماضي، بعد عودة الانتعاش إلى السوق.

وارتفعت أسعار الوحدات في برج خليفة بنسبة 23% مقارنة مع زيادة بنسبة 8% في باقي أنحاء دبي، وفقاً لشركة الاستشارات العقارية نايت فرانك.

وكتب رئيس أبحاث الشرق الأوسط في نايت فرانك، فيصل دوراني، في تقرير: "كان موضوع عام 2021 هو الانتعاش المتسارع لسوق العقارات السكنية الفاخرة في دبي، بما يقرب من 2100 درهم للقدم المربع، وهي الفئة التي يقع فيها برج خليفة"، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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يأتي ذلك، بعدما انتعش النشاط التجاري في دبي بشكل كبير العام الماضي إلى جانب قفزة في السياحة، مدعومة بمعرض إكسبو 2020 - أحد أكبر الأحداث العالمية منذ بدء جائحة فيروس كورونا، حيث ظلت المدينة مفتوحة نسبياً خلال الوباء، كما يعد شراء العقارات هو أيضاً أحد أسرع الطرق للأجانب للحصول على تصريح إقامة.

وأشار التقرير إلى أن الفئة العليا بسوق العقارات الفاخرة كانت ملاذاً للأثرياء الأوروبيين الهاربين من الإغلاق ولآخرين جذبتهم سهولة التطعيم.

وتوقعت HSBC Holdings Plc العام الماضي أن الطلب المتزايد على المنازل الفاخرة خلال الوباء سيعزز سوق العقارات في دبي، تأكيداً على توقعات المحللين في مورغان ستانلي باستمرار الارتفاع "لعدة سنوات".

بالإضافة إلى ذلك، قالت نايت فرانك إن وسط مدينة دبي، حيث يقع برج خليفة، شهد ارتفاعاً في متوسط الأسعار بأكثر من 17% خلال الأشهر الـ 12 الماضية.

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