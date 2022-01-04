ما الذي تضيفه نجوم "ميشلان" للمطاعم وكيف تترجم إلى أرباح؟ 

أظهر بحث لموقع الطهي Chef's Pencil، أن مكونات الوجبة الحائزة على نجمة ميشلان يمكن أن تكلف دولارًا ونصف الدولار فقط، ولكن معظم المطاعم التي حصلت على الجائزة المرموقة تتقاضى أسعاراً أكثر بكثير، بالمتوسط 300 إلى 400 دولار لوجبة واحدة دون مشروبات.

تعد نجوم ميشلان جزءًا من نظام تصنيف المطاعم من دليل ميشلان الشهير، الذي ابتكره الأخوان، أندريه وإدوارد ميشلان، اللذان كانا يمتلكان شركة إطارات السيارات في فرنسا.

مادة اعلانية

أطلق الدليل لأول مرة عام 1900، كان يحتوي على خرائط وإرشادات حول كيفية تغيير إطار السيارة، ومكان العثور على سكن ومطاعم ومحطات وقود. كان الأخوان يأملان أنه من خلال عرض جميع الأماكن التي يمكن للمرء أن يذهب إليها بسيارة، سيشتري المزيد من الناس سيارة، وبالتالي سيشتري المزيد من الناس إطارات "ميشلان".

لم تظهر نجوم ميشلان في الدليل حتى عام 1926، وكان الدليل متهماً بالتحيز للمطاعم الفرنسية عندما تطور في السنين الأولى.

ولكن بالتأكيد تغير الوضع بعد مرور نحو 100 عام على إطلاقه، وأصبحت طوكيو اليوم هي أكثر مدينة تحتضن مطاعم حاصلة على نجمة ميشلان في العالم مع أكثر من 200 مطعم.

واحتلت باريس المرتبة الثانية، بينما احتلت مدينتا أوساكا وكيوتو اليابانيتان أيضاً المرتبة الثالثة والرابعة، ومعظم المطاعم الحائزة على نجمة ميشلان في دول أخرى هي مطاعم يابانية.

وبحسب الشيف Joël Robuchon الحاصل على أكثر نجوم ميشلان في العالم فمع كل نجمة إضافية تُمنح، غالبًا ما تشهد المطاعم زيادة تدريجية في المبيعات.

ترفع نجمة ميشلان واحدة، ترفع المبيعات بنسبة 20%، بينما تؤدي النجمتان إلى زيادة في المبيعات بنسبة 40%، وثلاث نجوم، قد ترفع المبيعات بنسبة 100%.

الجدير ذكره أن نجمة ميشلان اليوم تمنح أيضاً لمطاعم صغيرة وغير فاخرة، ومنها سنغافورة إحدى المدن المعروفة بحصول عربات المطاعم المتنقلة أو الـ Food trucks على نجوم ميشلان، حيث يبلغ سعر الوجبة الواحدة 5 إلى 10 دولارات، ولكن عليك الانتظار في طابور قد يتجاوز ساعة من الزمن.