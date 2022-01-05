نصف جنيه استرليني تحول في جيب صاحبه إلى 11 ألفاً

تحولت قطعة نقدية معدنية في بريطانيا بقيمة نصف جنيه إسترليني، أو 50 بنساً، إلى كنز عندما أصبحت قيمتها فجأة وبين عشية وضحاها تصل إلى 11 ألف جنيه استرليني (14 ألف و700 دولار أميركي).

وفي التفاصيل التي نشرتها جريدة "ديلي ميرور" واطلعت عليها "العربية نت" فقد تبين أنه يجري البحث عن عدد محدود من القطع النادرة من فئة "نصف جنيه"، وذلك بعد أن وصلت قيمة القطعة الواحدة منها إلى 11 ألف جنيه عند عرضها في مزادات مفتوحة على الإنترنت.

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وقالت الصحيفة إنه يوجد حالياً 71 قطعة نقدية مختلفة من فئة 50 بنس متداولة، إلا أنه يوجد 29 قطعة أخرى تم إصدارها كعملات تذكارية وليس من المفترض إنفاقها لأن معظمها تساوي أكثر من قيمتها الاسمية، أي أن قيمتها أكثر من 50 بنساً بكثير.

وبحسب الصحيفة فيمكن للتصميمات النادرة الموجودة على الجانب الخلفي من القطعة النقدية أن تزيد من قيمتها عند إعادة بيعها، كما هو الحال بالنسبة للأعداد المحدودة أو الأخطاء في التصنيع.

وتبين من بين القطع النادرة والمتداولة حالياً قطعة تذكارية عن "قانون تمثيل الشعب الصادر سنة 1918" وقد تم بيع واحدة منها مؤخراً مقابل 10 آلاف و999 جنيهاً استرلينياً على موقع المزاد العالمي (eBay).

وتم استخدام العملة المعدنية، وكان بها العديد من الخدوش، لكن هذا لم ينتقص من سعرها النهائي اللافت للنظر. ومن المثير للاهتمام أن العملة ليست نادرة بشكل خاص ، حيث تم صنع حوالي 9 ملايين قطعة منها.

وتم إصدار هذه القطعة من فئة الخمسين بنساً للاحتفال بقانون أعطى حق التصويت للنساء فوق سن الثلاثين بشرط أن يكون لهن ممتلكات، كما أعطى حق التصويت لجميع الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 21 عاماً.

أما القطعة الأخرى التي يجري البحث عنها في بريطانيا فمرسوم عليها صورة الدب "بادينجتون" وصدرت عام 2019، وهذا الدب الشهير من ابتكار المؤلف مايكل بوند وقد كان مصدر سعادة للأطفال منذ عام 1958.

وتُعد القطعة التي تتضمن الدب الشهير واحدة من أكثر العملات شيوعاً، حيث تم صنع 9 ملايين قطعة منها، لكن هذا لم يمنع بيع إحداها مقابل عشرة آلاف جنيه إسترليني على موقع "إي باي" هذا الشهر.

أما القطعة الثالثة والأكثر ندرة فقد صنع منها 5 ملايين قطعة فقط، وهي القطعة التذكارية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وصدرت في العام 2020، وقد بيعت إحدى القطع مقابل 9999 جنيهاً إسترلينياً.