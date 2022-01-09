سيارة تغيّر لونها مثل "الحرباء".. جديد BMW في سوق أشعلتها المنافسة

ربما يبدو ضرباً من الخيال تغيير اللون الخارجي لسيارة ما دون الحاجة إلى عملية طلاء تقليدية، لكن ماذا لو كان بالإمكان فعل ذلك بلمسة زر واحدة؟

هذه ميزة تطورها شركة BMW بمساعدة تقنية E Ink، وقد جلبت شركة صناعة السيارات الألمانية نموذجًا أوليًا لسيارة متغيرة الألوان إلى معرض CES 2022 للإلكترونيات المقام في لاس فيغاس.

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يستخدم هذا النموذج الأولي الكهربائي لسيارات الدفع الرباعي، الذي يطلق عليه اسم iX Flow، التكنولوجيا الكهربائية الموجودة في E Ink لتغيير لونه الخارجي على الفور.

كيف يعمل النموذج؟

تحتوي سيارة iX على غلاف خاص يولد أصباغا لونية مختلفة على السطح من خلال التحفيز الكهربائي. ويمكن أن ينتقل تأثير تغيير اللون من الأمام إلى الخلف، ومن جانب إلى آخر، وفي خطوط، أو بقع، وما إلى ذلك. ويتيح غلاف "الحبر الإلكتروني" إمكانية الضبط هذه، وفق ما نشره موقع Road Show المتخصص.

تنفيذ E Ink له فائدتان رئيسيتان. أولاً، يفتح الباب لعالم جديد تمامًا من التخصيص، مما يسمح لملاك السيارات بتغيير لون وتصميم سياراتهم بناءً على الحالة المزاجية أو السيناريو أو أي دافع آخر.

قالت ستيلا كلارك، مديرة مشروع iX Flow، إن السيارة "تصبح تعبيرًا عن الحالة المزاجية والظروف المختلفة في الحياة اليومية".

الفائدة الأخرى تكمن في زيادة الكفاءة. ففي الأيام الحارة والمشمسة، تبقى السيارات البيضاء أكثر برودة من السيارات السوداء، لأنها تعكس المزيد من ضوء الشمس. وبالمثل، في الأيام الباردة، تساعد الألوان الخارجية الداكنة السيارة على امتصاص المزيد من ضوء الشمس، وبالتالي المزيد من الحرارة.

تقول BMW إن هذا يمكن أن يقلل من كمية التدفئة أو التبريد اللازمة لتعديل درجة حرارة السيارة في الأيام الحارة أو الباردة، مما سيحسن من كفاءة التشغيل الإجمالية حتى لو كان الفرق طفيفًا.