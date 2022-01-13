بشرى سارة من أسترازينيكا بشأن الجرعة الثالثة ومتحور أوميكرون

قالت شركة أسترازينيكا اليوم الخميس، إن البيانات الأولية من تجربة أجرتها على لقاحها ضد كوفيد-19 والمعروف تجارياً باسم فاكسزيفريا Vaxzevria، أظهرت أنها ولّدت استجابة أعلى للأجسام المضادة ضد متغير أوميكرون وغيره، بما في ذلك سلالات بيتا، ودلتا، وألفا، وغاما من كورونا، عند إعطائها كجرعة معززة ثالثة.

وأوضحت شركة الأدوية أن الاستجابة المتزايدة لوحظت في الأشخاص الذين تم تطعيمهم سابقاً إما بلقاح Vaxzevria أو اللقاحات التي تعتمد على تقنية الحامض النووي الرسولي mRNA، والتي تنتجها شركتا فايزر، ومودرنا، مضيفة أنها سترسل هذه البيانات إلى المنظمين في جميع أنحاء العالم نظراً للحاجة الملحة إلى الجرعات المعززة، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

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وطورت أسترازينيكا اللقاح مع باحثين من جامعة أكسفورد، ووجدت الدراسات المعملية الشهر الماضي أن التطعيم بثلاث جرعات من لقاح أسترازينيكا، كان فعالا ضد البديل الجديد سريع الانتشار.

وتعد تلك البيانات، هي الأولى التي تصدرها الشركة من تجاربها على الجرعات المعززة من لقاحها.

من جانبه، قال رئيس مجموعة لقاحات أكسفورد، أندرو بولارد: "تظهر هذه الدراسات المهمة أن جرعة ثالثة من Vaxzevria بعد جرعتين أوليين من نفس اللقاح، أو بعد لقاح mRNA أو اللقاحات المعطلة، تعزز بقوة المناعة ضد فيروس كورونا".

وجدت تجربة بريطانية كبرى في ديسمبر أن حقنة أسترازينيكا زادت من الأجسام المضادة عند إعطائها كمعزز بعد التطعيم الأولي بجرعة خاصة بها أو لقاح فايزر، الذي يعتمد على تقنية mRNA.

ومع ذلك، خلصت الدراسة إلى أن لقاحات mRNA التي تنتجها شركتا فايزر ومودرنا أعطت أكبر عدد للأجسام المضادة عند إعطائها كجرعة معززة.