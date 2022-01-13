مبيعات شباك تذاكر في السعودية تقفز 95% بـ2021.. وفيلم مصري بالصدارة

واصل شباك التذاكر عودته السريعة في السعودية في عام 2021، بإيرادات بلغ إجماليها 238 مليون دولار لهذا العام، بزيادة 95% مقارنة بإيرادات عام 2020 البالغة 122 مليون دولار، وفقاً لما ذكرته "كومسكور"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وعززت السعودية مكانتها كأفضل سوق لدور السينما في منطقة غرب آسيا من حيث إجمالي إيرادات شباك التذاكر، متفوقة على الإمارات، والتي حقق شباك التذاكر بها 130 مليون دولار لعام 2021.

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وشهدت دور العرض السعودية، طرح 340 فيلماً جديداً في عام 2021، ارتفاعاً من 222 فيلماً في عام 2020.

وحاز الفيلم المصري الكوميدي، "وقفة رجالة"، الصدارة، بعد أن جمع أكثر من 15 مليون دولار، كما كان الأكثر ربحاً في دور العرض منذ يناير 2018.

فيما جاء الفيلم الأكثر مشاهدة عالمياً "سبايدر مان نو واي هوم"، في المرتبة الثانية بإيرادات 11.2 مليون دولار، تلاه فيلم الجريمة والكوميديا Cruella الذي حصد 9.1 مليون دولار ثم فيلم Wrath of Man للمخرج جاي ريتشي الذي حقق 8.3 مليون دولار في دور السينما السعودية وفي المرتبة الرابعة.

وضمن الفيلم الكوميدي المصري، "مش أنا" مقعدة بين الأفلام الخمسة الأعلى إيرادات لعام 2021 في السينما السعودية، فيما كان فيلم "ماما حامل"، في المرتبة العاشرة، بعد أن جمع 5.9 مليون دولار.

ويتزامن هذا النمو الضخم لإيرادات شباك التذاكر في السعودية، مع تضاعف أعداد دور العرض، حيث ارتفع عدد دور السينما متعددة الشاشات من 33 دار عرض في بداية عام 2021 إلى 53 بحلول ديسمبر 2021.

وتستهدف السعودية زيادة عدد شاشات دور العرض السينمائي من 430 شاشة والتي كشف عنها مسؤول من وزارة الاستثمار السعودية، بهاء عبد المجيد، خلال مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة، لتصل إلى 2600 شاشة بحلول عام 2030.

وعلى هذا تتوقع شركة الاستشارات برايس ووتر هاوس كوبرز، أن تصبح السعودية سوقاً للأفلام بمليارات الدولارات في السنوات القليلة المقبلة.