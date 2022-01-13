مبيعات قياسية لـ "بي إم دبليو" في الصين.. تخطط لإطلاق 7 طرازات جديدة

سجلت شركة بي إم دبليو BMW AG مبيعات سنوية قياسية في الصين، مع تدفق الطلب على السيارات الفاخرة، فضلاً عن إطلاق الشركة الألمانية لسياراتها الكهربائية.

وقالت بي إم دبليو، في بيان اليوم الخميس، إنها سلمت أكثر من 846 ألف سيارة من علامتها BMW وميني في عام 2021 مع شركائها الصينيين، بزيادة 9% عن العام السابق. وقفزت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 70% لتصل إلى حوالي 48000 وحدة.

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يأتي ذلك، فيما أظهرت بيانات جمعية سيارات الركاب الصينية الصادرة يوم الثلاثاء، ارتفاع إجمالي المبيعات بنسبة 4.5% العام الماضي لتحقق أول نمو سنوي منذ عام 2018، فيما ارتفعت مبيعات سيارات الطاقة الجديدة (السيارات الهجينة والكهربائية)، بنسبة 169% إلى 2.99 مليون وحدة.

ورجحت الجمعية وصول مبيعات هذه الفئة من السيارات إلى 5.5 مليون وحدة في 2022، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وتهدف BMW إلى طرح 7 طرازات من سيارات الطاقة الجديدة في السوق الصينية هذا العام، بما في ذلك iX وiX3 المنتجين محلياً.

كما تُظهر عمليات التسليم القياسية للشركة كيف كانت العلامات التجارية المتميزة أكثر مرونة في مواجهة نقص الرقائق وضغوط سلسلة التوريد.

على الجانب الأخر، سجلت بورش وبنتلي ولامبورغيني من فولكس فاغن، أرقام قياسية لمبيعاتها في الصين العام الماضي، بينما سجلت علامتها التجارية الرئيسية فولكس فاغن، بما في ذلك جيتا، انخفاضاً بنسبة 15%.

ومن المقرر أن تزيد بي إم دبليو حصتها في مشروعها المشترك مع الشريك المحلي بريليانس أوتوموتيف إلى 75% من 50% بعد أن أزالت الحكومة الصينية السقف الذي فرض على مدى عقود قيوداً على وصول العلامات التجارية العالمية إلى أكبر سوق للسيارات في العالم.

على الصعيد العالمي، تغلبت BMW على منافستها مرسيدس بنز في مبيعات السيارات الفاخرة لأول مرة منذ 2015، حيث قدمت 2.2 مليون سيارة العام الماضي بعد تجاوزها بشكل أفضل أزمة نقص أشباه الموصلات.