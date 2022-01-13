هل يزحف التضخم الأميركي باقتصاد العالم نحو السيناريو المرعب؟

ذكر تقرير حديث، أنه إذا استمرت الأسعار في الارتفاع، فإن السيناريو المرعب للاقتصاد الأميركي سيكون هو الاحتمال الحقيقي.

وكشف بيانات رسمية، ارتفاع أسعار المستهلك بنسبة 7% خلال العام الماضي. واستمرت أسعار المساكن في الارتفاع أيضًا. لكن السؤال الذي يدور في أذهان العديد من الاقتصاديين والاستراتيجيين في وول ستريت هو ما إذا كان هناك شيء أسوأ يمكن أن يكون محتملاً: ارتفاع الأسعار مع تباطؤ الاقتصاد.

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وتوقعت شبكة "سي إن إن"، أن يدخل الاقتصاد الأميركي في ركود تضخمي، وسيكون أسوأ كابوس للمستهلكين والمستثمرين والاحتياطي الفيدرالي والرئيس جو بايدن وبقية القيادة الديمقراطية في واشنطن.

ويعد التضخم المصحوب بالركود مشكلة يصعب التغلب عليها، خاصة بالنسبة لمحافظي البنوك المركزية في الاحتياطي الفيدرالي. وفي جميع أنحاء العالم. هناك القليل من الأدوات لمكافحة كل من التضخم والتباطؤ في نفس الوقت. ويتمثل أقوى حل للركود الاقتصادي في خفض أسعار الفائدة التي ظلت قريبة من مستوى "صفر" لما يقرب من عامين.

وقد يؤدي رفع أسعار الفائدة في إطار مواجهة التضخم الجامح، إلى تباطؤ الاقتصاد. وهذا مصدر قلق كبير في الوقت الحالي في المملكة المتحدة، حيث رفع محافظو البنوك المركزية أسعار الفائدة الشهر الماضي لمكافحة ارتفاع الأسعار.

وتميل زيادة أسعار الفائدة أيضًا إلى ممارسة المزيد من الضغط على عائدات السندات طويلة الأجل، والتي ارتفعت بالفعل تحسباً لتحركات بنك الاحتياطي الفيدرالي. هؤلاء يميلون إلى إحداث موجة من التضخم الجزئي، لأنهم يجعلون اقتراض الأموال أكثر تكلفة.

أما الخبر السار فيتمثل في أن الاقتصاد الأميركي لا يزال ينمو بوتيرة صحية حيث يتعافى من الركود الوبائي. ويستمر المستهلكون في الإنفاق. وحتى إذا بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة، فمن غير المرجح أن يفعل ذلك بوتيرة أو نطاق سريع لدرجة أنه من شأنه أن يلحق أضرارًا بالغة بالاقتصاد على المدى القريب.

في مذكرة بحثية أسبوعية، قال الرئيس العالمي للأبحاث في "دويتشه بنك"، جيم ريد، إن "هناك ما يكفي من التحفيز في النظام حتى لا تقلق بشأن الجزء التاريخي من هذه المعادلة لأرباع عديدة قادمة".

ومع ذلك، فقد تباطأ النمو خلال الربع الثالث، مما أثار بعض أجراس الإنذار. ويتوقع السوق أن الاقتصاد انتعش مرة أخرى في الربع الرابع وسيواصل القيام بذلك حتى عام 2022. ومع ذلك، فإن المخاوف المستمرة بشأن سلسلة التوريد والحالات المتزايدة لمتغير "أوميكرون" من فيروس كورونا يمكن أن يلقي بجرح في آمال الانتعاش.

وهذا يزيد من احتمالات أن يخطئ بنك الاحتياطي الفيدرالي في الحكم على اللحظة ويشدد السياسة النقدية والمالية، بشدة إذا بدأ في القلق بشأن استقرار الأسعار (التضخم) جزء من تفويضه المزدوج بدلاً من جزء الحد الأقصى للتوظيف.

ترى كبيرة استراتيجيي السوق العالمية في شركة "انفيسكو"، كريستينا هوبر، أن "هناك دائمًا خطر حدوث خطأ في السياسة. بنك الاحتياطي الفيدرالي يحمل معه سياسة نقدية لكرة القدم النووية، لذلك هناك احتمال لوقوع خطأ".

ومع ذلك، لا تشعر "هوبر" بالقلق بشكل مفرط من أن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على وشك تحقيق تقلب نقدي كبير.