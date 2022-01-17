مستقبل العملات المشفرة.. قادة وول ستريت يتحدثون!

يستمر الجدل في العالم حول مستقبل العملات المشفرة، وجدواها، فالملياردير الأنجح في تاريخ "وول ستريت"، وارن بافيت قال إنها "تشبه سمّ الفئران..أصول بلا قيمة لا أملكها ولن أمتلكها مستقبلاً.".

أما جيمي دايمون، الرئيس التنفيذي لمجموعة "جي بي مورغان"، فقال إن "بيتكوين لا قيمة لها ولن أشتريها".

مادة اعلانية

وقال أكسل ويبر رئيس مجموعة "يو بي إس" المصرفية إن "مفهوم الدفع مجهول المصدر لن يدوم".

أما القياديون المتفائلون بمستقبل العملات المشفرة، يتصدرهم إيلون ماسك، أكبر ملياردير في العالم، وهو من أكثر المروجين للعملات المشفرة ومنها "دوج كوين"، وشركته "تسلا" استثمرت 1.5 مليار دولار في بيتكوين.

وجاك دورسي الرئيس التنفيذي السابق لشركة تويتر، متفائل بمستقبل العملات المشفرة لتحلّ محلّ الدولار كعملة عالمية.

ويعد نجيب بوكيلة، رئيس السلفادور، أكبر مهووس بالعملات المشفرة، فيريد إنشاء مدينة لتعدينها تموّل عبر سندات مقومة بالبتكوين.