رخيص الثمن.. الكشف عن مواصفات هاتف آيفون 2022
يضم معالجا يدعم الجيل الخامس
كشفت عدة تسريبات جديدة عن هاتف أبل الآيفون الأرخص سعرا الذي من المقرر أن تطلقه الشركة العام الجاري.
وتظهر تلك التسريبات أن الهاتف الجديد سيحمل بعض إمكانيات الهواتف الرائدة لأبل التي أطلقتها العام الماضي، خاصة المعالج.
وبينما تشير بعض التسريبات إلى أن الهاتف الجديد الذي سيحمل اسم iphone SE+ 5G، سيحتوي على شاشة كبيرة مساحتها 5.69 بوصة، وسمك 7.3 ميليمتر وفتحة عدسة تصل إلى 8.2 مليميتر، قال آخرون إن هذا الهاتف لن تطلقه الشركة العام الجاري، وربما تطلقه العام المقبل.
تأتي تلك التسريبات بعدما قامت أبل بإيداع بيانات الهاتف الجديد، في قاعدة بيانات اللجنة الاقتصادية الأوروبية الآسيوية، أو ما يطلق عليه الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي.
ويشير هذا الإفصاح إلى الجيل الثالث من هواتف آيفون SE، والجيل الخامس من أيباد اير، وقد يكون هناك المزيد إلا أنه لم يتم تسريبه إلى الآن.
ومن المتوقع أن يحمل هاتف آيفون SE الجديد نفس مواصفات الفئة السابقة من الهاتف، ومنها حجم الشاشة البالغة 4.7 بوصة، كما أن الهاتف سيحمل معالج بيونيك A15 التي تدعم شبكة اتصالات الجيل الخامس، كما أنه نفس المعالج الحالي لهواتف آيفون 13، وفقا لموقع macrumors.
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