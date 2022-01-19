أزمة شبكات الجيل الخامس في أميركا ورحلات الطيران.. هذه أبرز الحلول

قال خبير الاتصالات، خالد الهاجري، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن التخوف من حدوث تداخل محتمل بين أجهزة الطائرات وشبكات الجيل الخامس في أميركا له ما يبرره.

وأضاف أنه توجد العديد من الحلول التي يمكن اللجوء إليها لتخطي هذه المشكلة، ولكن فيها كلفة على الشركات.

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"شبكات الجيل الخامس تعمل في نحو 45 دولة حول العالم ولا توجد فيها مشكلة، والمشكلة فقط في المنطقة حول المطار، ومن بين الحلول تغيير التردد، وتغيير الفلاتر في الشبكات القريبة من المطار بأخرى أقوى عالية الجودة للترددات الهوائية".

ولفت الهاجري إلى أن كل الحلول فيها كلفة مالية والنقاش بين عمالقة الاتصالات في أميركا وشركات الطائرات، ولكن الحلول واردة، ومن بينها إبعاد الشبكات 2 ميل أو 3 كيلومترات عن الطائرات.

كانت شبكات الهاتف المحمول الأميركية AT&T وVerizon قد اتفقت على تأجيل توسيع خدمة الجيل الخامس في بعض المطارات.

كان من المقرر أن تبدأ الخدمة في العمل في المزيد من الأماكن يوم الأربعاء بعد تأجيلين سابقين.

لكن 10 شركات طيران أميركية رائدة تقول إن التكنولوجيا الجديدة قد تتسبب في تأخير آلاف الرحلات الجوية، وفقاً لما ذكرته "BBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".