منصة "رين" للعربية: نحاول مع المشرعين إضافة عملات مشفرة جديدة

قال الشريك المؤسس لشركة رين المالية، عبدالله المعيقل، إن منصة شركة "رين" المرخصة لحفظ وتداول العملات المشفرة في الشرق الأوسط، لديها ميزة تنافسية أنها تأخذ التنظيم كأولوية وتعمل مع المنظمين على المدى الطويل لإنشاء خدمة مميزة للمستثمرين، عبر العمل مع الجهات المصرفية مثل المركزي البحريني.

وأضاف المعيقل، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأحد، أن أي شخص في دول الخليج يمكنه تحويل الأموال إلى المنصة في البحرين، سواء تحويل دولي عادي أو تحويل محلي من البحرين، وذلك لشراء العملات الرقمية على المنصة مباشرة في عملية فورية.

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وأوضح أنه إذا رغب المستثمر في الخروج وبيع الأرباح وكان لديه استثمارات في بيتكوين، يمكنه إيداعها في منصة "رين" ثم سحبها وإيداعها في الحساب المصرفي، ويمكن لأي شخص في الخليج التسجيل مباشرة في "رين".

وقال الشريك المؤسس، إننا لا نحتاج إلى ترخيص في أي دولة أخرى حالياً، "لكننا نأمل حدوث ذلك لتلبية احتياجات العملاء بشكل أفضل مستقبلاً".

وأضاف أن معظم البنوك تعمل على تحويل الأموال إلى البحرين لكن بعض البنوك لها شروط خاصة قد لا تعمل مع الشركات العاملة في هذا النشاط وتختلف السياسات حول العالم.

وأوضح عبدالله المعيقل، أنه مع نمو المجال نحاول العمل مع المشرعين لإضافة العديد من العملات المشفرة لكن توجد ضوابط ومخاطر لكل عملة لديها ورموز ولذلك المشرعين يأخذون الحذر لإضافتها لحماية المستثمرين.

وتابع: "لا نستطيع الإفصاح عن العملات المزمع إدراجها وستكون هناك إعلانات خلال العام الجاري لإدراج المزيد من العملات المشفرة على منصة "رين".

وأشار إلى أنه توجد منصات عالمية عديدة أكثرها لا تلبي احتياجات العميل، مثل العميل الخليجي الذي يحتاج إلى تسييل مبالغ كبيرة لتحويل وسحب تلك الأموال وقد لا يكون لتلك المنصات مقر رئيسي في أي مكان ولديها مشاكل مع مشرعين في الكثير من أنحاء العالم، وبالتالي يجد العميل صعوبة في تحويل وسحب الأموال.

وأوضح أن منصة "رين" الحالية ليست منصة تداول بل هي وسيط للسمسرة وصرف العملات الرقمية، ولذلك الرسوم قد تكون أعلى لكنها بسعر ثابت، بينما تنخفض الرسوم على طلبات التداول بين الأشخاص، ومع طرح منصة التداول الجديدة ستقل الرسوم بنسبة 75% عن الرسوم الحالية.

وأشار إلى أن "رين" تخطط من التمويل الأخير، إلى التوسع جغرافياً وأيضا التوسع في المنتجات، ودشنت مؤخراً منصة خاصة بالسوق التركي.

جمعت منصة رين لتداول العملات المشفرة والمرخصة من قبل البنك المركزي البحريني 120 مليون دولار من الجولة التمويلية بقيادة مشتركة من Paradigm وKleiner Perkins.

تعد المنصة من أوائل المنصات المرخصة لحفظ وتداول العملات المشفرة في منطقة الشرق الأوسط حيث تسعى للتوسع في شمال أفريقيا وتركيا وباكستان في السنوات المقبلة.

وقال إن المجموعة تضم حالياً 420 موظفاً وبلغ عدد الحسابات 150 ألف حساب، وتعدت قيمة عمليات الشراء والبيع على المنصة العام الماضي نحو 1.7 مليار دولار.

وأكد عبدالله المعيقل، عدم وجود نية حالياً للطرح العام، لكنه قد يحدث مستقبلاً.