"فوري" للعربية: حجم رأسمال الصندوق الاستثماري سيكون أكبر بكثير من مليار جنيه

أطلقت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الرقمية "صندوق فوري" بالتعاون مع مصر كابيتال للتوسع في تقديم الخدمات المالية في مصر، برأسمال مستهدف يبلغ مليار جنيه في المرحلة الأولى.

وفي لقاء مع "العربية" قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "فوري" أشرف صبري، إن الصندوق يأتي في سياق أن "فوري" تتوسع في قدرتها بتقديم خدمات مالية لعموم الناس.

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وذكر أن نشاط الخدمات المالية كان يستحوذ على جزء صغير من العملاء في مصر، مضيفا: "نحاول الوصول إلى أكبر عدد ممكن في هذا النشاط".

وأشار صبري إلى أن الصندوق يعتبر من أوائل منتجات الادخار أو الاستثمار التي تساعد الشركة في الوصول إلى عدد كبير من العملاء.

وأكد أن الهدف من الصندوق جزء من منظومة فوري لتقديم الخدمات المالية للجزء الأكبر من عموم الناس في مصر.

وأفاد صبري أن المستهدف الأول الوصول بحجم الصندوق إلى مليار جنيه، متوقعا أن يكون حجم الصندوق أكبر من ذلك بكثير.

وأوضح أن حجم الإيداع للفرد الواحد لن يكون بمبالغ كبيرة، لأن الشركة تأمل أن يستخدم هذه الخدمة أكثر من 600 ألف فرد، كمنتج ادخار له معالم واضحة وآمن ومتوافر من خلال قنوات متعددة.

وبالنسبة لاستهداف "فوري" رفع رأسمالها 800 مليون جنيه، أشار صبري إلى أن الهدف من الزيادة سيكون لمساعدة الوصول بالخدمات المالية لعموم الناس وزيادة خدمات الإقراض الرقمي للمستهلك والتجار، أما الهدف الثاني فيتمثل في تمويل تطوير البنية التكنولوجية لتسهيل تنفيذ الهدف الأول.