عيب خطير يظهر في أجهزة آيفون 13.. وأبل تعلق بهذا الأمر!

أبلغ العديد من المستخدمين عن مشكلة في هواتف آيفون 13 الجديدة، حيث ظهرت شاشات هواتفهم بلون وردي بصورة عشوائية عند استخدامه، مما يجعل من المستحيل استخدام الهاتف دون إعادة تشغيله.

ونشر أحد المستخدمين في أكتوبر، في منتدى لمستخدمي أجهزة أبل أن شاشة هاتف آيفون 13 برو الخاصة به قد تحولت إلى اللون الوردي وبدأت في التعطل بشكل عشوائي، وفقاً لما ذكره موقع "9to5mac"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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ورغم استبداله للهاتف، إلا أن المشكلة ظهرت مرة أخرى، وأكد على وجودها العديد من المستخدمين الآخرين في الأسابيع والأشهر التالية.

من جانبها، قالت شركة أبل إنه كان مجرد خطأ برمجي، حيث لم تظهر تقارير الكشف عن أعطال وجود أي مشكلة بالأجهزة التي أبلغ مستخدموها عن وجود مشاكل بها.

فيما اكتشفت مدونة My Drivers أن أبل أصدرت بياناً على شبكة التواصل الاجتماعي الصينية Weibo في نهاية هذا الأسبوع، نظراً لأن الغالبية العظمى من الشكاوى أتت من الصين.

وقالت أبل: "لم نلاحظ مشاكل ذات صلة في عتاد أجهزة آيفون لأن الشاشات الوردية، تحدث فقط عندما يكون النظام مقفلاً.

ووفقاً للمنشور، فقد نصحت أبل المستخدمين بنسخ بياناتهم احتياطياً وتثبيت آخر تحديث متاح لاستبعاد عدم التوافق بين إصدار التطبيق وإصدار iOS.