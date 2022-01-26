"أدنوك مربان" تعقد لقاءات مع مستثمرين لترويج باكورة إصداراتها من الدين

بدأت أدنوك مربان، الذراع الاستثماري الجديد لإصدارات الدين التابعة لأدنوك الإماراتية، سلسلة لقاءات ترويجية مع مستثمرين من أجل الترويج لباكورة إصداراتها من الدين في الأسواق العالمية، بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة لـ"العربية.نت".

وأضافت المصادر أن سلسلة اللقاءات يعكف على تنظيمها بنكا الاستثمار العالميان "جي.بي.مورغان" و"مورغان ستانلي" وتستمر حتى يوم الجمعة المقبلة قبيل الإصدار الافتتاحي المحتمل.

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وأمس الثلاثاء، أعلنت أدنوك عن تأسيس شركة جديدة تحمل اسم أدنوك مربان والتي ينتظر أن تحصل على نفس التصنيفات الممنوحة لإمارة أبوظبي بهدف إصدار الديون في الأسواق العالمية لجمع السيولة الاستثمارية التي تحتاج إليها الشركة.

وقالت الشركة في بيان إنها ستقوم بمراقبة الأسواق عن كثب واستكشاف فرص تمويل محتملة.

وبحسب ما ذكرته المصادر لـ"العربية.نت" إن أولى إصدارات الشركة سيكون في غضون الأسابيع القليلة المقبلة في شكل سندات دولارية لن تقل قيمتها عن الحجم القياسي البالغ 500 مليون دولار.