تحديث على نظام تشغيل iOS يفجر طاقات آيفون الكامنة!

في الوقت الذي ظهر أحدث هواتف شركة أبل، آيفون 13 برو، وآيفون 13 برو ماكس، بشاشة بروموشن ProMotion بسرعة تحديث 120 هرتز، إلا أن عدداً قليلاً فقط من التطبيقات يدعم ميزة 120 إطاراً في الثانية، وهي في الغالب تطبيقات النظام.

وكشف تقرير لـ "GSM Arena"، واطلعت عليه "العربية.نت"، أن التحديث القادم لهواتف آيفون iOS 15.4، من المقرر أن تضيف أبل أخيراً دعماً لجميع التطبيقات للاستفادة من التجربة السلسة للشاشة.

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يأتي ذلك، فيما لا يزال نظام التشغيل iOS 15.4 في مرحلة تجريبية حالياً.

Yay, got a little message from someone at Apple today that this is fixed in the iOS 15.4 betas and all apps automatically get 120 Hz animations on supported iPhones going forward, and just confirmed myself. (See attached, 1/120 = 8.33 ms) 🥳🥳🥳 https://t.co/EtZ9zkrM6S pic.twitter.com/04cl8uLb11 — Christian Selig (@ChristianSelig) January 27, 2022

ويبدو أن أبل كانت قادرة على حل خطأ Core Animation الذي لا يسمح للرسوم المتحركة بتجاوز 60 إطاراً في الثانية.

ومع ذلك، لا يمكن بعد تأكيد ما إذا كانت جميع التطبيقات ستعمل بسرعة 120 إطاراً في الثانية تلقائياً أم أن بعض المطورين سيحتاجون إلى تعديل كود تطبيقاتهم أيضاً.