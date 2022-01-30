طليقة جيف بيزوس تبيع 2.5 مليون سهم في أمازون.. وهذه قيمتها!

قلصت طليقة الملياردير جيف بيزوس، ماكنزي سكوت حصتها في عملاق التجارة الإلكترونية أمازون بمقدار 2.5 مليون سهم العام الماضي، وفقاً لإيداع تنظيمي، حيث سجلت خامس أغنى امرأة في العالم أرقاماً قياسية في وتيرة عملها الخيري.

ستصل قيمة هذه الأسهم إلى 8.5 مليار دولار بناءً على متوسط سعر سهم أمازون بين تاريخي الإفصاحين. ووفقاً لسعر سهم أمازون الحالي البالغ 2879.56 دولار، فإن الحصة تقدر قيمتها بـ 7.3 مليار دولار، وفقاً لحسابات "بلومبرغ"، والتي اطلعت عليها "العربية.نت".

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بحسب الإيداع، لا تزال سكوت تمتلك 14.9 مليون سهم في أمازون، إذا آلت إليها تلك الحصة بعد انفصالها عن بيزوس بعد طلاقهما عام 2019 والتي يحتفظ بيزوس بحق التصويت عليها.

وتبلغ ثروة سكوت 48.3 مليار دولار، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات، والتي كانت أكبر بكثير لولا تبرعها بأكثر من 8.6 مليار دولار على مئات المؤسسات الخيرية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

ويشرف مكتب العائلة Lost Horse في سياتل على العمل الخيري الذي تقوم به سكوت، على الرغم من أنها تستخدم مجموعة Bridgespan لاختيار المنظمات وفحصها.

ويعد بيزوس هو ثاني أغنى شخص في العالم بثروة قدرها 168.9 مليار دولار.