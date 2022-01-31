بدائل مؤقتة أمام أوروبا لتجاوز أزمة الطاقة في الشتاء الحالي

قال مستشار طاقة في Hawk Energy، خالد العوضي، إن تداعيات العقوبات على قطاع النفط والغاز الروسي قد ترفع أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية، مما يزيد آثار التضخم.

وأضاف العوضي في مقابلة مع "العربية"، أن العقوبات قد تؤدي إلى إفلاس بعض الشركات مع ارتفاع الأسعار، وهو أمر غير مرغوب فيه.

مادة اعلانية

ويستبعد العوضي أن يتم فرض عقوبات على الغاز والنفط الروسي من الجهة الأوروبية أو الأميركية، إنما قد يكون خيارا روسيا وهو أيضا أمر مستبعد.

ويرى أن هناك العديد من الخيارات أو العقوبات الاقتصادية التي يمكن فرضها على روسيا دون اللجوء إلى حظر صادرات الطاقة الروسية، خصوصا في ظل الأحوال الجوية القاسية خلال هذا الشتاء.

وتابع العوضي: "الوقت الحالي ليس مناسبا لأوروبا أو أميركا للتحدث عن فرض عقوبات بقطع إمدادات الغاز الروسي.. هذا مضر جدا ويزيد من التعقيدات الاقتصادية والتجارية الحالية".

وحول البدائل الأخرى أمام أوروبا لتخفيف الاعتماد على الغاز الروسي، ذكر أنها تتضمن المخزون الأوروبي، والإمدادات الأوروبية من الجزائر، بالإضافة إلى استخدام الفحم الحجري في توليد الكهرباء.

وبين أن محطات الكهرباء الأوروبية كانت تستخدم الفحم الحجري الذي تم منعه مؤقتا للحد من مخاطر التحول البيئي، كما أن هناك حلا آخر هو استخدام السوائل البترولية، ولكن لسوء الحظ أن روسيا تنتج غالبيتها إلا أنه يمكن جلبها من عدة دول قريبة في حوض المتوسط.

وأفاد العوضي أنه يمكن تعزيز إنتاج الكهرباء من المفاعلات النووية في أوروبا، والتوجه إلى اعتماد الطاقة النووية بعد أن أثبتت قدرتها في فرنسا.

وذكر العوضي أن هذه الحلول المؤقتة لتجاوز الشتاء الحالي، ثم يكون هناك مهلة 6 أشهر حتى تملأ أوروبا خزانتها من الوقود حتى الشتاء القادم.