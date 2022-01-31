ماسك يعرض 5000 دولار على شاب لحذف حساب تويتر.. ماذا فعل؟

رفض جاك سويني، البالغ من العمر 19 عاماً من ولاية فلوريدا الأميركية، عرضاً بقيمة 5000 دولار من الملياردير المؤسس لشركة تسلا، إيلون ماسك، يطالبه بحذف حسابه على موقع تويتر الذي يتتبع طائرة الملياردير الخاصة.

ويتابع حساب الشاب الذي يحمل اسم ElonJet أكثر من 150000 شخص، ويستخدم روبوتاً طوره سويني لمراقبة رحلات ماسك، والذي يقوم بنشر التغريدات عن متى وأين تقلع الطائرة أو تهبط ومدة كل رحلة، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNN"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وطور الطالب الجديد في الكلية حوالي 10 حسابات روبوت طيران أخرى تتعقب أسفار عمالقة التكنولوجيا البارزين، بما في ذلك بيل غيتس وجيف بيزوس.

جاءت الرسالة الأولية المباشرة من ماسك في 30 نوفمبر، إذ سأل سويني: "هل يمكنك إزالة هذا؟" "إنها مخاطرة أمنية".

وعرض الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا، وSpaceX في النهاية على المراهق 5000 دولار للمساعدة في منع "الأشخاص المجانين" من تتبع رحلاته الجوية. ورد سويني بطلب 50 ألف دولار، قائلاً إنه يمكنه استخدام المال للكلية وربما لشراء سيارة تسلا طراز 3.

وكان آخر تبادل للرسائل يوم الأربعاء، 19 يناير، عندما قال ماسك إنه ليس من الصواب "الدفع مقابل إغلاق هذا".

وأجاب سويني: "إن الخيارات الأخرى غير المكافآت مثل التدريب ستجعل إزالته أسهل كثيراً". فيما لم يستجب ماسك بعد.

وقال سويني إنه كان من محبي سبيس إكس منذ إطلاق أول صاروخ فالكون هيفي في عام 2018. كما يعمل والده في شركة طيران، مما زاد من اهتمامه بالطيران.

وقدم سويني بعض النصائح الفنية إلى ماسك، حيث أخبر الملياردير عن برنامج حظر يمكنه استخدامه لمواجهة برامج تتبع الرحلات الجوية.

وقال سويني: "يبدو أنه أخذ هذه النصيحة"، مضيفاً أنه يبدو أن ماسك يستخدم حالياً برنامج الحجب.

وبالرغم من ذلك، لا يزال سويني قادراً على تتبع رحلات ماسك على الرغم من برنامج الحجب، حيث قال: "الأمر أكثر تعقيداً بعض الشيء".