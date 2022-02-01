دبي للاستثمار لـ"العربية": انخفاض تكلفة التمويل بـ 110 ملايين درهم العام الماضي

قال نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في دبي للاستثمار، خالد بن كلبان، إن أداء قطاع العقار في الشركة خلال عام 2021 كان أفضل عن العام السابق.

وأضاف خالد بن كلبان في مقابلة مع "العربية"، أن هناك تحسنا في القيم العقارية والإيجارات مما حافظ على الاستقرار وتحسن الأداء.

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وأكد أن التقييم العادل بالنسبة لأصول الشركات العقارية لم يشهد انخفاضات كبيرة كما حدث في عام 2020.

وبالنسبة للقطاع الصناعي، أشار نائب رئيس مجلس الإدارة، إلى زيادة المبيعات، ونمو ربحية الشركات، وهذا انعكاس لانخفاض تكلفة التمويل في عام 2021 بسبب انخفاض الفوائد المصرفية.

وبين خالد بن كلبان أن تكلفة التمويل لدى "دبي للاستثمار" انخفضت بمقدار 110 مليون درهم.

وأفاد بأن هناك ارتفاعا بالمحفظة الاستثمارية المالية التي تشمل السندات والصكوك، أما المحفظة العقارية هناك بعض الانخفاضات لبعض العقارات مقابل زيادة ارتفاع قيمة عقارات أخرى ولكن بالمجمل سجلت العقارات ارتفاعا أكبر من مستويات عام 2020.

ولفت إلى أن الأرباح كانت انخفضت إلى 350 مليون درهم في عام 2020، بسبب انخفاض المحفظة العقارية.

وتابع: "الشركة تدار بصورة متحفظة جدا.. هناك مخصصات مالية احتياطية تتراوح بين 90 إلى 100 مليون درهم لبعض التوقعات في المستقبل وذلك قياسا على مخصصات بقيمة 250 مليون درهم في العام الماضي".

وحول إقرار الإمارات فرض ضريبة على أرباح الشركات، قال خالد بن كلبان، إن الشركة تنظر في هذا الموضوع، ويقوم المستشار الضريبي بإعادة هيكلة بعض الشركات بحيث التأثيرات لا تكون كبيرة على أرباح الشركة.

وأضاف: "كنا نتوقع ضريبة أعلى من نسبة 9% التي تم إقرارها.. وكنا مستعدين لذلك والسعر الضريبي الحالي أفضل من النسب المفروضة في دول العالم الآخر سواء في أوروبا وآسيا وشمال أميركا".