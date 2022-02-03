تغطية طرح "ماكرو غروب" الخاص في بورصة مصر مرتين.. وهذا السعر النهائي

أعلنت البورصة المصرية عن تغطية الطرح الخاص لشركة "ماكرو غروب" للمستحضرات الطبية بنحو مرتين.

وأوضحت البورصة أن السعر النهائي الذي تم تحديده هو 4.85 جنيه للسهم.

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وأضافت أن آخر موعد لتسجيل أوامر الشريحة الأولى بالطرح العام هو يوم الاثنين 7 فبراير الجاري.

من جانبه، قال مدير البحوث في المروة لتداول الأوراق المالية، مينا رفيق في مقابلة مع "العربية"، إن سعر الطرح الأولى كان في حدود 6.05 جنيها، بمضاعف ربحية حوالي 25 مرة، وكان مضاعف مرتفع بالنسبة لقطاع المستحضرات الطبية، وبالتالي كان لابد من تخفيض للسعر.

وأشار إلى أن السعر انخفض بالفعل إلى 4.85 جنيه، عند مضاعف ربحية 21 مرة، مما يعطي جاذبية أكثر للسهم، لاسيما مع التوسعات التي تنفذها الشركة والتي تستهدف طرح 60 منتجا جديدا خلال العام الحالي.

توقع أن تكون تغطية الطرح العام كبيرة جدا لأن عدد الأسهم المخصصة قليلة بمقدار 13 مليون سهم، وبالتالي ستكون نسبة التخصيص ضعيفة.

وبالنسبة لأحجام التداول في بورصة مصر، ذكر رفيق، أن التداولات لازالت أقل من مليار جنيه، موضحا أن شهر يناير شهد تقلبات قوية في الأسواق العالمية، وكانت هناك عمليات جني أرباح في بورصة مصر مما أدى لتراجع المؤشر حوالي 4% ليتداول عند مستوى أقل من 11700 نقطة.

وبين رفيق أن الوضع في بورصة مصر "تحت المراقبة" لاسيما مع الفشل في الثبات فوق مستوى 11700 نقطة.

وأضاف أن المستثمرين حاليا يراقبون تقلبات الأسواق العالمية وتحركات الفيدرالي الأميركي برفع الفائدة خلال العام الحالي لأكثر من مرة.

وبالنسبة لتوقعات الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري، قال رفيق، إن التوقعات تشير إلى ثبات أسعار الفائدة مع بقاء معدلات التضخم ضمن المستهدف.