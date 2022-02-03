هكذا علقت "الجزيرة كابيتال" على أرباح "سابك" في الربع الرابع

قال رئيس قسم الأبحاث في "الجزيرة كابيتال"، جاسم الجبران، معلقا على النتائج الفصلية للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، إنه ذا ما تم استثناء المخصص الاستثنائي بنحو 760 مليون ريال خلال الربع الرابع من العام 2021، كانت النتائج ستكون بنحو 5.7 مليارات ريال، لكنها جاءت ضمن التوقعات بحدود 5.6 مليارات ريال.

وأضاف الجبران في مقابلة مع "العربية"، أن المبيعات كانت أعلى بشكل ملحوظ من التوقعات وخففت من ارتفاع تكلفة اللا قيم والأثر على الهوامش، خصوصا مع 51 مليار ريال خلال الربع الرابع كمبيعات، والتي جاءت أعلى من المحقق الذي كان بحدود 43 مليار في نهاية الربع السابق، حيث كانت توقعاتنا بحدود 47 مليار، أي بزيادة نسبتها 9%.

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وأفاد الجبران، بأن "سابك" استطاعت رفعت مبيعاتها في ظل زيادة الطلب مع نقص المعروض في الكثير من المنتجات وفي ظل أسعار الطاقة، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من هذا الزخم يعود إلى قطاع البتروكيماويات.

كما لفت إلى نمو ملحوظ بقطاع المعذيات الزراعية بنسبة أكثر من 85%عن الربع السابق بسبب أزمة الغاز عالميا، والتي أثرت على أسعار الأسمدة، فيما شهد قطاع الحديد استقرارا.

وأكد أنه بشكل عام كانت المبيعات الأكثر قوة خلال الربع الرابع من العام 2021.

وأوضح الجبران أن أسعار اللا قيم ارتفعت بنحو 24% والتي أثرت على هوامش الشركة، فيما ارتفعت المنتجات ما بين 7 إلى 9% كحجم، لافتا إلى أن هامش إجمالي الربع الأخير لـ"سابك" كان أقل بـ100 نقطة أساس عن الربع السابق.

وأضاف أن ذلك يعود إلى ارتفاع اللا قيم، لكنه أكد أن التأثير على "سابك" بشكل عام كان أقل من الشركات الأخرى لأن 55% من اللا قيم "سابك" يعتبر ثابت الأسعار بينما 45 من الأسعار يعد متغير، حيث استطاعت "سابك" التغلب على جزء كبير منه بارتفاع حجم المبيعات، مع تحقيق 27% زيادة في حجم مبيعات قطاع المعذيات الزراعية و7% ارتفاعا في حجم مبيعات الكيماويات، فضلا عن ارتفاع مبيعات الحديد، وذلك مقارنة مع الربع الثالث.

وعن التأثير بعد امتلاك "أرامكو" لـ"سابك"، بين الجبران، أن حجم الاستفادة من خلال التعاون والتكامل مع "أرامكو" تجاوز 350 مليون دولار خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام 2021، متوقعا أن يرتفع حجم التعاون هذا في مجال التكامل والتسويق لتحقيق فائدة أكثر مستقبلا، خصوصا وأن "سابك" في مرحلة، حسب إعلاناتها الأخيرة، تستعد لعمل توسعات في طاقاتها الإنتاجية سواء عالميا وكذلك مستقبلا في ظل التوقعات بتوافر الغاز، حيث إنه قد يكون مناسبا أيضا ويعمل على تسهيل تلك التوسعات لـ"سابك".

وأكد الجبران، أن حجم التعاون يمكن أن يرفع حجم التكامل مع "أرامكو" في مجال تزويد اللا قيم وتوفير الغاز مستقبلا، مشيرا إلى أنه سنرى ثمارا أكثر خلال السنوات المقبلة.

كانت "سابك" قد أعلنت ارتفاع الأرباح الفصلية 119%، في الربع الرابع من 2021، إلى 4.93 مليار ريال، مقابل 2.25 مليار ريال في الفترة المقابلة من 2020.

وانخفضت الأرباح بنسبة 11.8%، مقارنة مع الأرباح المحققة في الربع السابق عليه والتي كانت 5.59 مليار ريال.

وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية للشركة في الربع الرابع من 2021، نحو 8.6 مليار ريال، مقابل 3.8 مليار ريال، في الربع الرابع من 2020، بنمو 127.7%.