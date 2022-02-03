خبير: أوبك+ تضخ 1.6 مليون برميل من قدرات الإنتاج الإضافية في مايو

استبعد الخبير والباحث في شؤون النفط، المهند الهشبول، أن يتم فرض عقوبات على الصادرات النفطية الروسية لأن أثار ذلك سيكون سيئا على القارة الأوروبية.

وأضاف أنه في حالة حدوث هذا الأمر فستزداد الأمور سوءا في ظل أن الطاقة الإنتاجية لدول أوبك بلس في حالة حرجة.

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وأوضح أنه في عام 2014، عدما حدثت أزمة روسيا واستيلائها على شبه جزيرة القرم، لم يتم فرض عقوبات على صادرات النفط، وإنما تم فرض عقوبات على بعض الأمور التقنية المتعلقة بالصناعة ذاتها.

وذكر أن هناك انخفاض في قدرات الإنتاج العالمية الفائضة للنفط، والتي تعرف بأنها القدرة الإنتاجية التي يمكن ضخها خلال 30 يوما واستمرار ضخها لـ 90 يوما.

وأشار إلى أن بعض الدول تعاني من هذا الجانب، وهناك الكثير من الدول التي تحتاج إلى أكثر من شهر لضخ كميات إنتاج إضافية.

وذكر أنه خلال شهر مايو المقبل سيتم ضخ قدرات إنتاج إضافية من تحالف أوبك بلس تقدر بـ 1.6 مليون برميل، من 5 دول، منها السعودية والإمارات وروسيا والعراق والكويت.