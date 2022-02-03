طليقات المليارديرات يؤسسن أعمالهن الخيرية الخاصة

ستوجه ميليندا فرينش غيتس ثروتها بشكل متزايد إلى الأعمال الخيرية مباشرة، بعيداً عن المؤسسة التي أنشأتها مع زوجها السابق بيل غيتس، والبالغ قيمة أصولها 50 مليار دولار.

وعكفت ميليندا على بناء شركتها الاستثمارية الخيرية Pivotal Ventures، والتي بدأت في عام 2015 مع التركيز على تنفيذ "حلول مبتكرة للمشاكل التي تؤثر على النساء والأسر في الولايات المتحدة".

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وتبلغ ثروتها 11.4 مليار دولار، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات. فيما يمتلك غيتس رابع أعلى صافي ثروة في العالم، بقيمة تتجاوز 130 مليار دولار.

يأتي ذلك، بعد أن أضافت مؤسستهما الخيرية 4 أشخاص إلى مجلس إدارتها، عقب إعلان طلاقهما، مع ترجيح المؤسسة بزيادة عدد الأعضاء إلى 9 في المستقبل، وتعهد الزوجان بتنحى ميليندا عن المؤسسة إذا لم يتمكنا من العمل سوياً في غضون عامين.

وحتى الآن، على الرغم من ذلك، لا يزال الجزء الأكبر من أموال الزوجين السابقين يذهب إلى المؤسسة. منذ الانقسام، أعلنا بشكل مشترك عن تخصيص 2.1 مليار دولار للمساواة بين الجنسين، و900 مليون دولار للتغذية و150 مليون دولار لتحالف ابتكارات التأهب للأوبئة.

وكتب الزوجان في البداية خطاباً كزوجين في عام 2010 من أجل تعهد Giving Pledge، وهو وعد بالتخلي عن غالبية أموالهما في حياتهما.

وكتبت فرينش غيتس في رسالتها المحدثة في نوفمبر: "كجزء من هذا التعهد، ألتزم بعمل أكثر من كتابة الشيكات". "كما أنني أخصص وقتي وطاقتي وجهودي للعمل على مكافحة الفقر وتعزيز المساواة - للنساء والفتيات والفئات المهمشة الأخرى - في الولايات المتحدة وحول العالم. وستواصل تبرعاتي التركيز على الأشخاص الذين تكون العوائق أمام المساواة أعلى بالنسبة إليهم".

وتضم مؤسسة Pivotal، التي أسستها فرينش غيتس، أيضاً زوجة جيف بيزوس السابقة، ماكينزي سكوت، والتي أصبحت واحدة من أكبر فاعلي الخير في التاريخ في غضون أشهر بعد طلاقها عام 2019. والتي تمتلك ثورة تقدر بـ 50.9 مليار دولار، وفقاً لمؤشر "بلومبرغ للمليارديرات"، والذي اطلعت عليه "العربية.نت".