يخت جيف بيزوس يفرض أمراً غريباً على الحكومة الهولندية

فرض اليخت الجديد للملياردير المؤسس لشركة أمازون، جيف بيزوس، والذي أوشك على الانتهاء، تفكيك جسر في هولندا لإيصاله لمالكه.

يأتي ذلك، بعد أن تطلب وصول اليخت الشراعي البالغ طوله 417 قدماً، المصنوع بواسطة شركة Alblasserdam، إلى المحيط، المرور عبر روتردام، والإبحار عبر جسر فولاذي بارز يُعرف باسم De Hef.

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وعلى الرغم من أن الجسر متحرك بنظام الرفع، والذي يمكن أن يصل ارتفاعه لأكثر من 130 قدماً إلا أنه غير كاف لاستيعاب الصواري العملاقة الثلاثة لليخت.

ولذلك وافقت المدينة على تفكيك القسم المركزي من الجسر مؤقتاً هذا الصيف حتى يمر يخت بيزوس عبره، وفقاً لفرانسيس فان هيجست، المتحدثة باسم مدينة روتردام.

وسيكون Y721 أحد أكبر اليخوت الشراعية التي تم بناؤها على الإطلاق في هولندا، وقال رئيس مشروع مجلس روتردام، مارسيل والرافينز، إن قرار المدينة بالسماح بتفكيك الجسر، "البديل الوحيد" لإكمال ما تعتبره البلدية "مشروعاً مهماً للغاية" اقتصادياً.

وستتحمل المدينة تكلفة تفكيك الجسر، وقد يتحمل بيزوس، ثاني أغنى شخص في العالم، بعضا من هذه التكاليف.

ويعتبر جسر De Hef رمزاً للتراث الصناعي في روتردام كمركز لبناء السفن، وقد تسببت أخبار هدمه الجزئي في إثارة ضجة بين السكان المحليين، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وليست تلك المشكلة الوحيدة التي تسببها صواري اليخت العملاق، إذ ستجعل ضخامة أشرعة اليخت من غير الآمن هبوط طائرة هليكوبتر على متنه، لذا فقد كلف بيزوس بتجهيز يخت دعم بمهبط للطائرات المروحية للسير بجانبه.

دفعت مستويات الثروة الشخصية المتزايدة مبيعات اليخوت الفاخرة إلى مستويات قياسية العام الماضي.

وبلغت مبيعاتها 887 وحدة من هذه السفن في عام 2021، بزيادة قدرها 77% عن العام 2020 وأكثر من ضعف الرقم في عام 2019، وفقاً لتقرير صادر عن شركة البيانات البحرية VesselsValue. فيما أعلنت شركة بورغيس لصناعة القوارب عن مبيعات تزيد عن ملياري يورو (2.3 مليار دولار) في العام الماضي.