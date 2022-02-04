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منظمة التعاون الرقمي تطلق مبادرة لافتتاح 50 ألف متجر إلكتروني 

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اقتصاد السعودية

منظمة التعاون الرقمي تطلق مبادرة لافتتاح 50 ألف متجر إلكتروني

تساهم في خلق 5 آلاف فرصة عمل

دبي - العربية.نت

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كشفت الأمينة العامة لمنظمة التعاون الرقمي، ديمة اليحيى، عن مبادرة ستساعد على افتتاح 50 ألف متجر إلكتروني في الدول الأعضاء بالمنظمة.

وذكرت أن تلك المبادرة ستساهم في خلق 5 آلاف فرصة عمل.

جاء حديثها على هامش مؤتمر Leap الذي عقد من 1 إلى 3 فبراير بالرياض، وضم أكثر من 350 متحدثًا خبيرًا عبر ست مؤتمرات من التقنية الصحية إلى الذكاء الاصطناعي لتقديم رؤى الخبراء والمحتوى المتطور. ويمثل المؤتمر منصة عالمية وحدثاً استثنائياً يستضيف خبراء التقنيات المستقبلية والتقنيات المميزة الواعدة من جميع أنحاء العالم. كما يعتبر منبراً للتقدم الدائم المتسارع والاعتماد لأحدث التقنيات.

ويتجه الاقتصاد الرقمي في المملكة للمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بعيدًا عن النفط بنسبة تبلغ 3%، وهو ما تسعى المملكة لتعزيزه مع رؤية 2030.

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