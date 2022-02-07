عالم بجامعة أكسفورد: هؤلاء قتلوا مئات الآلاف حول العالم بسبب لقاح أسترازينيكا

يعتقد أحد العلماء في جامعة أكسفورد، والذي عمل على تطوير لقاح أسترازينيكا، أن العلماء والسياسيين "ربما قتلوا مئات الآلاف من الناس" من خلال الإضرار بسمعة اللقاح.

وفي حديثه مع وكالة "BBC"، قال البروفيسور السير جون بيل: "لقد أضروا بسمعة اللقاح بطريقة يتردد صداها في جميع أنحاء العالم"، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

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وأضاف: "أعتقد أن السلوك السيئ من العلماء والسياسيين ربما قتل مئات الآلاف من الناس".

يأتي ذلك، بعدما شهد إطلاق لقاح أكسفورد / أسترازينيكا في المملكة المتحدة، توصية مستشارين حكوميين بضرورة تقديم بدائل لمن هم دون الأربعين بسبب ارتباط اللقاح بجلطات دموية نادرة جداً.

كما أدت المخاوف من وجود صلة بجلطات الدم إلى توقف دول مثل ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وهولندا وجمهورية أيرلندا والدنمارك والنرويج وبلغاريا وأيسلندا وتايلاند عن استخدام اللقاح في عمليات التطعيم.

وفضلاً عن ذلك، لم يلعب اللقاح أيضاً دوراً مهماً في حملة الجرعات المعززة، إذ ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أنه تم استخدام 48000 جرعة فقط من بين أكثر من 37 مليون جرعة معززة تم تقديمها في المملكة المتحدة.

وتأتي تعليقات السير جون بعد أن سجلت 3 من كل 10 مناطق محلية في المملكة المتحدة ارتفاعاً أسبوعياً في معدلات الإصابة بفيروس كورونا يوم الجمعة.

وكانت مناطق المملكة المتحدة الخمس التي شهدت أكبر ارتفاعات أسبوعية هي إكستر وهارت وفورست أوف دين وجيلدفورد وشمال ديفون.

وسجلت اسكتلندا حالتي وفاة إضافيتين بفيروس كورونا و5593 حالة إصابة بالفيروس يوم السبت بينما انخفضت حالات الدخول إلى المستشفيات.