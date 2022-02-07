وزارة "الرياضة" للعربية: فورميلا1 في السعودية جذب 2.5 مليون مشاهدة

تشارك وزارة الرياضة السعودية، في منتدى "استثمر في السعودية" في إكسبو دبي الذي تنظمه وزارة الاستثمار السعودية، اليوم الاثنين لاستعراض الفرص الاستثمارية بقطاع الرياضة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والشركات الكبرى.

وقال مدير إدارة الاستثمار في وزارة الرياضة السعودية، نايف الدوسري، في مقابلة مع "العربية"، إن الوزارة تستعرض عدة فرص استثمارية في المنتدى، منها عدة برامج للرعايات، وتضم المحتوى المحلي متمثلاً في الدوري السعودي أكثر الدوريات مشاهدة على مستوى المنطقة.

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وأضاف أن النوع الثاني هو الرعايات العالمية مثل تنظيم الفورميلا1 في المملكة الذي جذب أكثر من 2.5 مليون مشاهدة، وهو ما لم يحدث في فورميلا1 خلال 10 سنوات ماضية، وذلك يعطي قوة للجهة الراعية بأن منتجها سيصل إلى أكبر عدد من المستهدفين بالنسبة لها.

وأوضح نايف الدوسري، أن الرعايات هي استثمار غير ملموس يصل من خلالها القطاع الخاص إلى أكبر شريحة من الناس، لأن الحدث الرياضي هو الحدث الوحيد الذي يبث مباشرة على الهواء، ولا يشاهد مؤجلاً.

وأشار إلى أن الرعايات مهمة في الأحداث الرياضية لأنها تصل إلى أكبر شريحة من المشاهدين.