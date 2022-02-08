هل تواصل أسعار السلع في السعودية الارتفاع خلال 2022؟

قال نائب رئيس قطاع البحوث للسلع الاستهلاكية في "إي إف جي هيرمس"، حاتم علاء، إن قطاع التجزئة للسلع الغذائية استفاد في عام 2020 من جائحة كورونا، كما شهد الطلب على الأغذية ارتفاعاً في النصف الأول.

وأضاف في مقابلة مع "العربية" أن زيادة ضريبة القيمة المضافة في يوليو 2020 من 5 إلى 15%، شجع المستهلكين على تنفيذ عمليات شراء مرتفعة في شهر يونيو من نفس العام.

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وذكر علاء أن عام 2020 شهد نتائج قوية لشركة أسواق عبدالله العثيم بفعل هذه العوامل، بالتالي انخفضت الربحية في عام 2021.

وخلال عام 2021 تراجعت أرباح "أسواق العثيم" بنسبة 32.3%، إلى 305 ملايين ريال، مقابل 450.9 مليون ريال، في 2020.

وتراجعت الأرباح الفصلية لأسواق العثيم 6.6% في الربع الرابع من 2021، إلى 154.6 مليون ريال، مقابل 165.5 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2020.

ويعود انخفاض الأرباح الفصلية إلى تراجع هامش الربح، بسبب زيادة العروض الترويجية وتغير سلوك المستهلكين بالتركيز على الأصناف المخفضة، وارتفاع مصاريف البيع والتوزيع نتيجة افتتاح الفروع الجديدة، وارتفاع المصاريف الإدارية نتيجة تعزيز الكادر الإداري في الوظائف القيادية، حسب بيان "العثيم".

وبالنسبة لقطاع التجزئة للملابس والذي تستثمر فيه شركة "فواز الحكير"، أوضح علاء أن عام 2020 كان عاما سيئا جدا لأداء "الحكير"، لذلك كان التحسن في العام 2021 مع تغيير الظروف.

وأشار إلى أن المستهلك السعودي واجه خلال فترة العام ونصف العام الماضية ضغوطاً كبيرة وزيادات أسعار غير متوقعة، بدءاً من زيادة 10% في ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب الزيادة في أسعار مواد خام أساسية.

وبين علاء أن أسعار بعض السلع الأساسية زادت بنسبة 10% فما أكثر، مضيفاً أن المستهلك السعودي غير معتاد على معدلات التضخم في السلع الأساسية، لذا هناك توجه من الشركات لتقديم العروض والتخفيضات على أسعار السلع.

وتابع: "استمرارية زيادات الأسعار يعتمد على المواد الخام والضغوط في قطاع الشحن عالميا وهل سيشهد الحال تحسنا في النصف الثاني من 2022 أم لا؟"، مرجحا ارتفاع الأسعار إذا استمرت هذه العوامل.