مسؤولة بالبنك الدولي للعربية: نتوقع نمو الاقتصاد المصري 5.5% السنة المالية الحالية

قالت كبيرة الاقتصاديين في البنك الدولي في مصر، سارة النشار، إن الاقتصاد المصري بدأ التعافي من جائحة كورونا، إلا أن الآثار السلبية لا تزال مستمرة في كل أنحاء العالم.

وتوقعت سارة النشار في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأربعاء، استعادة مصر معدلات نمو ما قبل الجائحة، وتحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو يصل إلى 5.5% خلال السنة المالية الحالية، وبالمثل في السنة المالية القادمة بافتراض انحسار الجائحة تدريجياً.

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وأضافت أن الدين العام يمثل تحديا يواجه الاقتصاد المصري وهي مشكلة تواجه الكثير من الدول في ظل الجائحة، ومصر مستمرة في اتباع سياسات لتقليل عجز الموازنة وتوجد خطوات إيجابية لتحسين إدارة الدين وتنويع مصادر التمويل.

وأوضحت كبيرة الاقتصاديين في البنك الدولي في مصر، أن الفجوة التمويلية في مصر تتعلق بالجائحة وفي الآونة الأخيرة نوعت مصر مصادر التمويل، والدين المصري أغلبه محلي ولديها القدرة على تدويره بشكل جيد وبالمثل الدين الخارجي الذي أخلت عليه تدريجياً أنواع تمويل جديدة مثل السندات الخضراء.

وتوقعت سارة النشار، تحسن موارد النقد الأجنبي من السياحة وصادرات الغاز مع تيسير قيود الجائحة.

كانت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، ذكرت أنه من المتوقع نمو اقتصاد مصر 5.6% في السنة المالية 2021-2022.

وأضافت السعيد أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر نما 3.3% في السنة المالية السابقة.