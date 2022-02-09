ما الذي دفع المركزي الكويتي للسماح للبنوك بتوزيعات نصف سنوية؟

قال مستشار اقتصادي في مجموعة إنتركونتيننتال علي العنزي، إن قرار بنك الكويت المركزي بالسماح للبنوك بتوزيع أرباح نصف سنوية يعتبر خطوة جيدة وفي الطريق الصحيح.

وأوضح العنزي في مقابلة مع "العربية"، أن البنوك خاضعة لرقابة البنك المركزي بالدرجة الأولى، لذلك هناك رقابة على أي توزيعات للبنوك أو أي قرارات تخص المساهمين أو المودعين.

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وأضاف العنزي، أن بعض الشركات الكويتية كانت تتميز بتوزيعات نصف سنوية، وهذا يعطي ميزة تنافسية للسهم، إذ يفضل المساهم ألا ينتظر عاما كاملا حتى يحصل على التوزيعات.

ويرى العنزي أن قرار المركزي يتواكب مع خطوات تطوير سوق المال الكويتي لتشجيع دخول الأجانب، كذلك يساهم القرار في زيادة تنافسية البنوك داخل السوق المحلي.

وتابع: "التغيرات داخل السوق تثير البنك المركزي لإصدار مثل هذا القرار، وقد يكون الأمر طلب من البنوك أن تحذو حذو الشركات المدرجة في بورصات المنطقة".

وحول نتائج بيت التمويل الكويتي، أفاد العنزي، بأن الأرباح كانت متوقعة وقفز السهم، مشيرا إلى قطاع البنوك تحرك قبل إعلان النتائج لأن هناك تقديرات حول مستويات الأرباح.

ولفت إلى أن أسعار أسهم البنوك سجلت قفزة في شهر يناير وارتفع سهم بنك الخليج من 250 فلسا إلى 300 فلس، وارتفع سهمي بيتك والوطني لأكثر من دينار، مضيفا: "البنوك في حالة استقرار والتقاط أنفاس وتترقب أرباح الربع القادم".