هذه حظوظ نجاح إتمام صفقة استحواذ أبوظبي الأول على "هيرميس"

قالت رئيسة قطاع البحوث في الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية رضوى السويفي، إن صفقة استحواذ بنك أبوظبي الأول على المجموعة المالية هيرميس" لم يكن متوقعاً".

وأضافت السويفي في مقابلة عبر الهاتف مع "العربية"، أن مؤسسات خليجية كبيرة بدأت تقدم عروض استحواذ على الأسهم المدرجة في البورصة المصرية، وكان آخرها استحواذ شركة الدار العقارية على أسهم سوديك.

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وأوضحت أن هذه الأخبار تؤكد عدة أمور، أبرزها اهتمام المؤسسات الخليجية الكبرى لدخول السوق المصري في ظل فرص النمو الموجودة والمتنوعة، وسط نسب اختراق ضعيفة للخدمات المالية بشكل عام.

وأشارت السويفي إلى أن الأمر الثاني يتمثل في أن البورصة المصرية تعاني من انخفاض الأسعار ويتم تداول الأسهم بعيدا جدا عن القيمة العادلة لهذه الأسهم، كذلك مضاعفات الربحية أقل بكثير من الأسواق الناشئة بشكل عام، على الرغم من تعافي الاقتصاد من الجائحة وتجاوز التحديات التي حدثت في عام 2020.

وبخصوص صفقة الاستحواذ المحتملة على أسهم "هيرميس"، قالت رئيس قطاع البحوث في "الأهلي فاروس"، "إن القيمة العادلة التي نقدرها لسهم هيرميس تتراوح من 20 إلى 23 جنيها، وبالتالي سعر العرض المقدم من أبوظبي الأول بمقدار 19 جنيها للسهم يعتبر أقل بـ15% من القيمة العادلة للسهم".

وتوقعت أن تحقق هيرميس أرباح سنوية في عام 2021 بقيمة 1.3 مليار جنيه، ونحو 1.5 مليار جنيه في عام 2022.

وذكرت أن مضاعف ربحية الصفقة بناء على السعر 19 جنيها للسهم يصل إلى 11 مرة لعام 2022، ومضاعف قيمة دفترية 1.1 مرة لنفس العام.

وترى السويفي أن "هيرميس" تعد من المؤسسات المالية المتكاملة في مصر، ولديها دور قائد في بنوك الاستثمار والسمسرة سواء في مصر والخليج، كذلك تقدم خدمات مالية غير مصرفية متكاملة مثل التأجير التمويلي وتمويل منتهي الصغر وتمويل استهلاكي، وحديثا دخلت المجموعة في قطاعات التأمين والتمويل العقاري والمدفوعات الرقمية.

ولفتت أيضا إلى استحواذ هيرميس حديثا على حصة بنك 51% من بنك الاستثمار العربي، وهذا يضاعف من فرص النمو في المستقبل.

وحول الخطوات المتوقعة للصفقة، قالت السويفي، إن هيئة الرقابة المالية ستطلب دراسة قيمة عادلة لسهم هيرميس، بينما مجلس إدارة الشركة كشف أنه يدرس موقفه تجاه الصفقة.

وأفادت بأن حجم التداول الحر لأسهم هيرميس تصل إلى 53%، وأي صفقة عادة تتضمن أسهم التحفيز والإثابة البالغة 5%، أي أن حجم الصفقة قد لا يقل عن 58%.