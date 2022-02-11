أسترازينيكا للعربية: نتوقع تراجع العوائد المتعلقة بلقاحات كورونا في 2022

ارتفعت الإيرادات الإجمالية لشركة أسترازينيكا بنسبة 62%، خلال الربع الأخير من العام الماضي لتصل إلى نحو 12 مليار دولار.

وأكدت نائبة الرئيس التنفيذي في قسم اللقاحات والمناعة في أسترازينيكا إسكرا ريس، في مقابلة مع قناة "العربية"، أن تراجع العوائد المتعلقة بلقاحات كوفيد سيتم تعويضها بعقار EVU Shield للفئات غير القادرة على تلقي اللقاح.

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وقالت "سلمنا 2.5 مليار جرعة حول العالم العام الماضي وهذا بالتأكيد يلعب دوراً مهماً جداً في نتائج الشركة التي نفخر بها اليوم، ولكن من المهم أن نتذكر أننا سلمنا اللقاحات بأسعار التكلفة دون أن نحقق أي أرباح، إذ التزمنا منذ البداية بالكفاح العالمي ضد الوباء. ما يعني أن الدور الذي لعبه اللقاح في 2021 يساوي صفراً تقريباً، وأعلنا في الربع الثالث من العام الماضي أننا سننتقل إلى تسعيرة معقولة تسمح لنا بالاستمرار بتوزيع اللقاحات عالمياً ونحن مازلنا ملتزمين بتسليم اللقاحات بسعر التكلفة للدول ذات الدخول المنخفضة. ما يعني أن اللقاح سيلعب دوراً صغيراً في توقعاتنا لنتائج العام الحالي".

وتوقعت ريس، تراجع العوائد المتعلقة بمحفظة لقاحات كوفيد 19 ككل في 2022 بسبب تراجع الحاجة للقاحات وهذا سيتم تعويضه بشكل رئيسي من إطلاق EVU Shield وهو أداة جديدة لدى الشركة لمحاربة كوفيد 19، ويمثل علاجا فعالا على المدى الطويل لإنتاج الأجسام المضادة ومنع الإصابة أو علاج المصابين بكوفيد.

"يسعدني القول إن من أولى الدول التي استلمت هذا العلاج هي في الوطن العربي وهي مصر والإمارات. هذا العلاج مخصص للأشخاص الذين لايطورون أجساماً مضادة ضد كوفيد حتى مع تلقي اللقاحات ويحتاجون إلى علاج وحماية خاصة. كما تعلمين فقد بنينا شبكة التوزيع في خضم وباء عالمي، ولا حاجة لأن أخبرك أن إنشاء مراكز لإنتاج هذه اللقاحات عملية مكلفة ومعقدة جداً ولكننا بنفس الوقت منفتحون ونتناقش مع شركات في مختلف مناطق العالم ومن ضمنها منطقتكم، ونستكشف الفرص لتوسيع شبكة الإمدادات العالمية، ورفع السعة الإنتاجية في المنطقة".

ولفتت إلى أنه بأخذ الاعتبار الدليل القوي بأن لقاحات أسترازينيكا تعمل على كل المتحورات الجديدة بما في ذلك أوميكرون، كما أثبتت بيانت حديثة بأن "لقاحنا VaxZevria يعمل أيضاً كجرعة داعمة بشكل جيد، نوجه ونركز جهودنا اليوم على عملية التوزيع وأخذ الموافقات التنظيمية لتسليم الجرعة الثالثة الداعمة. وفي هذا السياق لا نركز على تطوير لقاح جديد ونؤمن بأن لقاحنا سيستمر في لعب دور مهم كلقاح وجرعة داعمة في الحماية ضد الوباء".