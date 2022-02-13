حرائق السيارات الكهربائية تلقي بظلالها على الصناعة.. استدعاء 20 ألف مركبة هجينة

تستدعي شركة ستلانتيس Stellantis NV ما يقرب من 20000 سيارة "فان" صغيرة هجينة تعمل بالكهرباء بسبب مخاطر الحريق، وهو الحادث الأخير الذي يسلط الضوء على المخاطر المحتملة التي ينطوي عليها تحرك الصناعة نحو السيارات الكهربائية.

وقالت شركة صناعة السيارات في بيان، إن تحقيقاً داخلياً كشف عن 12 حريقاً في سيارات من طرازات من إنتاج عامي 2017 و2018. وتم إيقاف تشغيل جميع المركبات الصغيرة، إذ كشف التحقيق عن تعرض 8 منها للحريق أثناء شحنها بالكهرباء.

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وأكدت الشركة على العمل لاكتشاف السبب وراء اشتعال المركبات، كما تعهدت بتوفير الإصلاحات مجاناً عند التوصل للمشكلة، كما سيتم إبلاغ العملاء المتأثرين بالموعد الذي يمكنهم فيه تحديد موعد الخدمة، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ويشمل الاستدعاء الطوعي 19808 سيارات، معظمها في الولايات المتحدة وكندا، ببطاريات من صنع شركة تابعة لشركة LG Chem Ltd.

من جانبها، قالت شركة LG Energy Solution Ltd، التي انبثقت عن الشركة الأم LG Chem في طرح عام أولي الشهر الماضي، إن شركة صناعة السيارات لم تحدد سبباً للحرائق.

وقالت الشركة الكورية الجنوبية في بيان: "لا يوجد سبب جذري مؤكد للحرائق في سيارات ستيلانتيس التي تخضع للاستدعاء، أو دليل مرتبط مباشرة بالبطارية".

على الجانب الآخر، توصلت شركة جنرال موتورز إلى اتفاقية مع شركات مجموعة إل جي في أكتوبر لاسترداد التكاليف المرتبطة بتغيير البطاريات في سيارة شيفروليه بولت الكهربائية، إذ استدعت الشركة 143000 سيارة من طرازاي Bolt وBolt EUV، بسبب مخاطر نشوب حريق.