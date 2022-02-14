هل تصبح أسعار 100 دولار لبرميل النفط مستدامة؟

قال خبير النفط كامل الحرمي، إن أسعار النفط عند 100 دولار للبرميل قد تكون مستدامة إلى حين بسبب عدم وجود كميات فائضة من النفط الخام في العالم.

وأضاف كامل الحرمي في مقابلة مع "العربية"، اليوم الاثنين، أن المشكلة الأساسية أن موجودات النفط قليلة جداً حالياً، مع مفارقة في تواصل الضغط على السعودية بزيادة إنتاجها لكنها لا تستطيع القيام بذلك وحدها، بينما بلغ نقص إمدادات أوبك+ نحو مليون برميل يومياً في الشهر الماضي، و7 دول لم تستطع الالتزام بحصتها الإنتاجية، وذلك هو السبب الرئيسي في زيادة الأسعار، بالتزامن مع شدة زيادة الطلب العالمي على النفط.

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وأوضح خبير النفط أن أي تحركات بين روسيا وأوكرانيا سوف تذهب بسعر النفط إلى 100 دولار للبرميل، مع نقص متوقع في إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا حينئذ.

وأشار الحرمي إلى أن النفط بغض النظر عن الحالة السياسية، فإنه يمثل قوة وسعرا مرتفعا لعدم وجود إمدادات.

وقال كامل الحرمي، إنه توجد احتمالية بألا يصل النفط إلى 100 دولار للبرميل، لأن زيادة الأسعار ستقود إلى زيادة أسعار البنزين في أميركا، وبالتالي سوف تضطر الإدارة الأميركية إلى السماح بدخول إيران إلى أسواق النفط بمعدل إنتاج يتراوح بين 1.5 إلى 2 مليون برميل، وأيضاً قد تسمح حينئذ بدخول شركات النفط الأميركية إلى الاستثمار في فنزويلا.

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين لتصل إلى أعلى مستوياتها في أكثر من سبع سنوات وسط مخاوف من أن يؤدي غزو روسي محتمل لأوكرانيا إلى فرض عقوبات من الولايات المتحدة وأوروبا وتعطيل صادرات الطاقة من أكبر منتج في العالم.

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 95.73 دولار للبرميل بزيادة 1.29 دولار أو 1.4% بعد أن سجلت في وقت سابق أعلى مستوى خلال اليوم عند 95.91 دولار.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.49 دولار أو 1.6% إلى 94.59 دولار للبرميل ليحوم قرب أعلى مستوى في الجلسة عند 94.92 دولار.