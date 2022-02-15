إيلون ماسك يعلن عن تبرع ضخم.. نفذه بهذه الطريقة!

أفاد أغنى شخص في العالم، إيلون ماسك أنه منح أكثر من 5 ملايين سهم من أسهمه في تسلا، للجمعيات الخيرية في نوفمبر الماضي.

ووفقاً لتقرير قدمه إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات، فقد تبرع الشريك المؤسس لشركة تسلا بـ 5.044.000 سهم في شركة صناعة السيارات الكهربائية في الفترة من 19 نوفمبر إلى 29 نوفمبر، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وبلغت قيمة التبرع 5.7 مليار دولار، بناءً على متوسط الأسعار في الأيام التي باع فيها الأسهم. لم يتم ذكر اسم المؤسسة الخيرية التي تلقت التبرعات في إفصاح ماسك.

ويتزامن تبرع ماسك، مع الوقت الذي كان يبيع فيه أسهم في شركة تسلا بمليارات الدولارات لتمويل فاتورة ضريبية على ممارسة خيارات الأسهم التي يمتلكها في الشركة والتي سيحين نهاية الحق في تنفيذها في أغسطس المقبل.

وقدرت قيمة الأسهم التي باعها ماسك العام الماضي، بأكثر من 15 مليار دولار، فيما قال في تغريدة إنه سيصبح أكبر دافع ضرائب في تاريخ الولايات المتحدة تصل إلى 11 مليار دولار.