تبريد للعربية: ندرس التوسع في السوقين الخليجية والمصرية

قال الرئيس التنفيذي لشركة تبريد، خالد عبدالله المرزوقي، إن هناك عوامل أساسية دعمت النتائج المالية الفصلية والسنوية للشركة، أبرزها زيادة قدرة الشركة من خلال إضافة 40 ألف طن تبريد تم توصيلها من خلال مناطق الامتياز لـ"تبريد"، وتحديدا جزيرة السعديات والمارية في أبوظبي و"دوان تاون دبي"، إضافة إلى التوسعات والاستحوذات الخارجية للشركة، خصوصا الاستحواذ على 50% من جزيرة المارية، والذي سيكون أثره ملحوظا على أعمال الشركة خلال العام المقبل، مع أرباح سنوية متوقعة بـ22 مليون درهم.

وعن خطط توسع تبريد، ذكر المرزوقي في مقابلة مع "العربية"، أن الشركة تدرس الفرص المتاحة في السوق، سواء في منطقة الخليج أو مصر، مشيرا إلى استحواذ جديد في عمان، فضلا عن ما يتوافر من فرص في الإمارات.

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وأوضح أن التوسع الداخلي للشركة يكون على مرحلتين، الأولى التوسع الرأسي بالنسبة للمناطق التي تقع تحت امتياز تبريد حيث توجد فيها مصانع أقل من القدرة الاستيعابية، وبالتالي متى زادت القدرة المطلوبة للتوصيلات ستزيد المحطات.

وأضاف المرزوقي أن المرحلة الثانية تتمثل في الاستحواذات الجديدة، لافتا إلى إنشاء محطتين أو ثلاث، إحداها في جزيرة ياس، والتي من المقرر تشغيلها خلال الصيف المقبل.

وبين المرزوقي أن ارتفاع تكاليف التمويل، يعود إلى الاستحواذ على شركة "الوجيز" التي هي 50% من جزيرة المارية، والذي حمل معه الديون المتراكمة على الشركة، مؤكدا أن الإيرادات القوية لتبريد ستخفض الديون عليها متى دعت الحاجة إلى ذلك.

وارتفعت الأرباح الفصلية لتبريد 9% لتلامس 200 مليون درهم خلال الربع الرابع من العام 2021، فيما زادت الأرباح خلال العام الماضي 6% لتصل إلى 585 مليون درهم.

وجاء الارتفاع في الأرباح بدعم من ارتفاع الإيرادات بنسبة 12% إلى حوالي ملياري درهم.