قناة السويس للعربية: مستعدون بحوافز جديدة للعبور حال استمرار أزمة روسيا وأوكرانيا

قال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، إن إيرادات القناة بالدولار، زادت بنسبة 15% خلال أول أسبوعين من فبراير، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من توسعة القناة خلال 24 شهرا.

وأضاف ربيع في مقابلة مع العربية، أن العمل في التوسعة الجديدة للقناة بدأ منذ يوليو الماضي، لكن الأعمال لاتزال في بدايتها، غير أن أكد أن الأعمال تسير وفق الجدول المحدد ليتم الانتهاء من التوسعة خلال 24 شهرا في يوليو من السنة المقبلة.

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وأوضح أنه تم تخفيض وقت مررو السفن عبد القناة من الشمال بنسبة 50%، حيث كانت تأخذ وقتا للعبور بنحو 22 ساعة، أما حاليا فأصبحت تأخذ وقتا للعبور بحوالي 11 ساعة، مشيرا إنه مع توسعة القناة سيصبح عدد السفن في المجري 6 سفن، وبالتالي نبقى محافظين على الـ11 ساعة للعبور.

ولفت ربيع إلى أن نسبة الزيادة في رسوم العبور التي تم تطبيقها في فبراير بسيطة، مقارنة بالذي حدث بالنقل البحري والزيادت التي حصلت في الشحن، وبالتالي كان لابد من الزيادة، حيث إنه منذ 7 سنوات لم تزيد القناة الرسوم، معتبرا أن نسبة الزيادة ضئيلة جدا.

وأشار إلى الاستعداد بحوافز جديدة وسيناريوهات للعبور حال استمرار أزمة روسيا وأوكرانيا.