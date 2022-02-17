مكافأة رئيس "أبل" 99 مليون دولار.. في مرمى نيران المساهمين!

أوصت شركة خدمات المساهمين المؤسساتيين ISS وهي شركة استشارية بالوكالة تقدم المشورة لحاملي الأسهم في كبرى الشركات وصناديق التحوط في وول ستريت، مساهمي شركة آبل بالتصويت ضد مكافأة الرئيس التنفيذي تيم كوك البالغة 99 مليون دولار.

وحصل كوك على مكافآت في صورة أسهم بقيمة 82 مليون دولار بالإضافة إلى مكافأة نقدية قدرها 12 مليون دولار وراتب بلغ 3 ملايين دولار.

مادة اعلانية

وتضمنت حزمة مخصصات المدير التنفيذي البالغ من العمر 61 عاماً 630 ألف دولار تكاليف الأمن الشخصي ونحو نصف مليون دولار لاستخدام طائرة خاصة، وهي امتيازات "تجاوزت بشكل كبير" الشركات المماثلة بحسب شركة ISS، بحسب تقرير صحيفة "فاينانشال تايمز"، اطلعت عليه "العربية نت".

يذكر أن كوك قاد Apple لتصبح أول شركة تصل قيمتها السوقية إلى 3 تريليونات دولار في أوائل يناير الماضي مما أدى إلى تبديد الشكوك حول مستقبل الشركة بعد وفاة مؤسسها ستيف جوبز في عام 2011.

وبينما اشتهر جوبز بإطلاق منتجات جديدة جريئة، بما في ذلك iPod و iPhone ، اشتهر كوك بخبرته التشغيلية وذكائه السياسي، بما في ذلك حملات المساواة الاجتماعية والخصوصية الفردية.

وتجاوز إجمالي عوائد المساهمين في ظل النظام الذي وضعه تيم كوك الآن 1000%، بما في ذلك زيادة بنسبة 30 %، تقريبًا في سعر سهم Apple على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية.

ونجت شركة أبل من عمليات البيع الأوسع التي طالت أسهم التكنولوجيا بعد الإعلان عن أرباح الربع الرابع من عام 2021، والتي قفزت بنسبة 20%، لتصل إلى 34.6 مليار دولار.

ويعتبر تصويت المساهمين على حزم أبل التنفيذية عملية استشارية فقط ولا تتطلب من مجلس إدارتها اتخاذ إجراءات استجابةً لذلك. وذهب حوالي 95 %، من الأصوات التي تم الإدلاء بها العام الماضي لصالح شركة أبل، لكن الاحتجاج الكبير هذا العام قد يؤثر على مجلس إدارة شركة آبل، بعد 9 سنوات من رد الفعل السابق على رواتب كوك.