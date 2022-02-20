تحالف مصارف خليجية يرتب قرضاً بنحو 250 مليون دولار لـ"بنك مصر"

قاد تحالف بنوك خليجية يتضمن الأهلي السعودي وبنك أبوظبي التجاري والإمارات دبي الوطني وبنك الخليج التجاري القطري، ترتيب قرض مشترك لبنك مصر بنحو 250 مليون دولار، بحسب ما ذكرته مصادر مصرفية على اطلاع بالأمر لـ"العربية.نت".

وأضافت المصادر أن القرض الذي حصل عليه البنك لأجل 3 سنوات، ستستخدم حصيلته في الأغراض التمويلية العامة للبنك، والذي يعد ثاني أكبر مصرف حكومي بالبلاد ويمول حصة كبيرة من المشاريع في السوق المحلية.

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تأتي عودة البنك لأسواق الدين العالمية بعد شهور قليلة من حصوله على أكبر قرض مشترك في تاريخه بنحو مليار دولار.

ومن بين البنوك الأخرى التي عملت على الصفقة كمديري إصدار، بنك الدوحة ووحدة البنك الأهلي المصري في بريطانيا، بحسب ما ذكرته المصادر.

ولم يتسن على الفور التواصل مع البنك للتعليق على الأمر.

تتزامن عودة البنك لأسواق الدين العالمية مع بعض الضغوط التي تتعرض لها أصول القطاع المصرفي المصري، مع تسجيل صافي الأصول الأجنبية في النطاق السالب، وبلوغها نحو سالب 7 مليارات دولار بنهاية نوفمبر الماضي، وهو ما يعني أن التزامات البنوك بالنقد الأجنبي تفوق ما يتوفر لديها.

وفي الشهر الماضي، أعلن البنك المركزي المصري عن إتاحة آلية السيولة الطارئة، والتي تسمح له بالتدخل السريع وتوفير السيولة الدولارية التي تحتاجها المصارف إذا ما اقتضت الحاجة.